Pokémon Scarlatto e Violetto, un trucco “nostalgico” permette di clonare gli Shiny

Quello che Game Freak e The Pokémon Company cercano di impedire ad ogni generazione è un fenomeno che si verifica sempre con una certa costanza: anche su Scarlatto e Violetto è stato infatti scoperto un bug che permette la clonazione dei Pokémon.

Pur essendo un trucco che può essere potenzialmente utilizzato con ogni singola creatura catturabile su Scarlatto e Violetto (li trovate su Amazon), il nuovo exploit si rivelerà particolarmente utile per gli Shiny, consentendo ai giocatori di ampliare la propria raccolta di Pokémon rari.

Se utilizzato in contemporanea con il trucco per trovare più velocemente gli Shiny, scoperto proprio nelle ultime ore, la combinazione vi permetterà di accedere in poco tempo a una raccolta impressionante di mostriciattoli cromatici.

VGC segnala infatti la scoperta dello youtuber Austin John Plays, che non possiamo sottolineare quanto possa apparire “nostalgica” per il suo utilizzo che richiede, quasi come ai tempi della seconda generazione, l’abuso del salvataggio.

Il metodo è infatti estremamente semplice: non appena troverete un Pokémon Shiny selvatico, non dovrete fare altro che catturarlo e dirigervi a piedi verso la città più vicina, facendo però estremamente attenzione al tempismo.

Non appena comparirà sullo schermo il nome della città, dovete salvare immediatamente la partita e chiudere il gioco. Quando tornerete a giocare su Scarlatto e Violetto, se vi dirigerete nella zona dove avete catturato il vostro Shiny, dovreste trovarne un altro esattamente identico pronto per essere catturato.

Inutile non sottolineare che c’è una certa somiglianza con il celebre e nostalgico spegnimento del Game Boy durante il salvataggio dei giochi di seconda generazione, che permetteva la clonazione dei Pokémon: anche dopo essere arrivati alla nona generazione, certi trucchi sembrano destinati a restare nella storia del franchise.

La teoria dello youtuber è che Pokémon Scarlatto e Violetto tendono a generare una nuova lista di Pokémon da catturare a Paldea soltanto dopo aver lasciato una città: il salvataggio tempestivo causerebbe dunque un errore che ne impedirebbe il refresh, permettendo così di catturare potenzialmente Shiny infiniti.

Data la natura del glitch, è altamente probabile che la prossima patch dei giochi provvederà a sistemare l’errore il prima possibile e mettere fine alla clonazione dei Pokémon: vi consigliamo dunque di approfittarne il prima possibile, naturalmente a vostro rischio e pericolo dato che la procedura necessita l’abuso dei salvataggi.

Curiosamente, i fan non hanno scoperto unicamente trucchi legati alla clonazione e agli shiny: qualcuno ha infatti notato che il vostro allenatore può correre a una velocità raddoppiata… se utilizzate due controller.

Se avete bisogno di altri utili consigli per proseguire la vostra avventura, senza dover ricorrere a bug o strani trucchi, vi consigliamo caldamente di consultare la nostra guida completa a Pokémon Scarlatto e Violetto in continuo aggiornamento.