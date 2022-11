Pokémon Scarlatto e Violetto, scoperto un trucco per trovare velocemente gli Shiny

Il vasto open world di Scarlatto e Violetto ha reso l’esplorazione di Paldea una vera e propria avventura, ricca di Pokémon selvatici da catturare e sconfiggere, oltre naturalmente a tanti altri segreti e attività.

Come è ormai tradizione in ogni gioco della serie, anche gli Shiny — o cromatici — hanno deciso di fare il loro ritorno su Pokémon Scarlatto e Violetto (li trovate su Amazon) e grazie a un utile trucco potrete riuscire a trovarli anche durante i vostri primi istanti di gioco.

A differenza di Leggende Pokémon Arceus, purtroppo i Pokémon Shiny questa volta non riprodurranno alcun effetto sonoro per segnalare la loro presenza: significa che dovrete affidarvi unicamente alla vostra vista e capire se effettivamente un mostro tascabile presenta una colorazione diversa dal solito.

Un’impresa non sempre semplice, considerando anche la probabilità di circa 1 su 4000 per una loro apparizione, che può però essere ridotta notevolmente sfruttando a vostro vantaggio le comparse massicce e un utile exploit del Picnic, una delle novità della nona generazione.

Polygon riporta infatti un utile tutorial realizzato dallo youtuber PhillyBeatzU per trovare gli shiny molto più rapidamente: se noterete sulla mappa una comparsa massiccia, segnalata tramite un’icona del Pokémon in questione con un simbolo rosso, dirigetevi in quella zona e sconfiggete almeno 60 Pokémon di quella specie.

Potete utilizzare le battaglie automatiche con il tasto R per accelerare notevolmente il processo: dopo esservi assicurati di averne sconfitti almeno 60, procedura che aumenterà la probabilità che compaia uno Shiny in 1 su 1365, trovate un’area vicino alla comparsa massiccia in cui avviare un Picnic.

Non sarà necessario creare panini o eseguire altre attività: entrate e uscite dal Picnic tutte le volte che riterrete necessario fino a quando non troverete uno Shiny tra i Pokémon della comparsa massiccia. Questo trucco vi permetterà infatti di resettare tutti gli spawn della zona, senza però perdere il bonus della probabilità aumentata.

Si tratta dunque di un trucco molto simile a quelli già utilizzati da molti giocatori in Leggende Pokémon Arceus: se la prospettiva di utilizzare la battaglia automatica dovesse preoccuparvi, vi ricordiamo che il vostro Pokémon non combatterà in modo automatico gli Shiny. Si tratta di una feature implementata di proposito, per dare la possibilità agli allenatori di poterli catturare e aggiungere alla loro collezione, impedendo di sconfiggerli per errore.

Per quanto riguarda il trucco in sé, ovviamente non possiamo sapere con certezza se una delle prossime patch sistemerà questo utile vantaggio: se siete interessati a dare la caccia agli Shiny, vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Proprio nelle scorse ore era stato scoperto un altro bizzarro ma utile trucco: utilizzando due controller è possibile correre molto più velocemente, anche senza l’utilizzo di Koraidon o Miraidon.

Se dovessero servirvi altri utili suggerimenti e consigli, che non richiedano necessariamente l’utilizzo di trucchi o exploit, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra guida completa di Pokémon Scarlatto e Violetto in continuo aggiornamento.