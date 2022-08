Pokémon Scarlatto e Violetto si ispireranno a Breath of the Wild: le novità

Pokémon Scarlatto e Violetto sono alle porte, più o meno, e oggi sono emerse alcune interessanti novità sulla nuova generazione delle creature collezionabili.

I due giochi, che potete già preordinare in un ottimo bundle su Amazon, sono molto attesi soprattutto alla luce di Arceus, che ha scombussolato le carte in tavolta per quanto riguarda il gameplay.

Ma, in una indiscrezione molto curiosa, pare addirittura che Scarlatto e Violetto potrebbero essere addirittura simili a Detroit: Become Human, in qualche modo.

Mentre i primi Pokémon di Scarlatto e Violetto mostrati finora hanno già conquistato il cuore dei fan, come il tenerissimo LeChonk che già tutti amiamo.

Come annunciato dai canali ufficiali della compagnia qualche giorno fa, oggi c’è stato un nuovo Pokémon Presents dedicato ai nuovi prodotti del franchise.

Insieme a tanti aggiornamenti sui titoli mobile e spin-off vari ed eventuali, rubano la scena senz’altro Scarlatto e Violetto, per i quali sono state mostrate alcune novità lato gameplay e ambientazione.

I due Pokémon leggendari, ad esempio, diventeranno dei veri e propri veicoli multifunzione che potranno muoversi a terra come delle moto, o in aria come degli aerei.

Contestualmente, The Pokémon Company ha anche mostrato nuovi dettagli per quanto riguarda il mondo di gioco e la storia che sarà alla base della nuova generazione.

Divisi in due accademie, Uva e Arancia, i giocatori avranno la possibilità di creare la storia a proprio piacimento, facendo anche delle scelte importanti.

Come, ad esempio, completare le palestre in qualsiasi ordine, una prima volta per la saga che farà fare un salto in avanti decisivo a Pokémon Scarlatto e Violetto, lato gameplay.

Facendolo somigliare molto a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, per la libertà con cui potrà essere affrontato il titolo.

Infine ci sarà una nuova modalità di trasformazione, o evoluzione dei Pokémon, chiamata Teratipo, per cui verranno potenziate le caratteristiche delle creature collezionabili in base alle loro capacità.

La Pokémon-mania continuerà ad essere infiammata, quindi, mentre le persone continuano a fare gesti inconsulti come rapine da centinaia di migliaia di dollari.

Nel frattempo, il rivale di Pokémon sta venendo schiacciato da un review bombing, ma c’è un motivo preciso.