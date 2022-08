L’amore per Lechonk di Pokémon Scarlatto e Violetto è sfuggito di mano

Ancor prima dell’uscita di Pokémon Scarlatto e Violetto nei negozi di tutto il mondo, il simpatico Lechonk è già diventato un mito per ogni fan che si rispetti.

La creatura simile a un maialino ha infatti conquistato il cuore degli appassionati, specie dopo gli ultimi trailer della coppia di giochi, i quali escono a mesi di distanza da Leggende Pokémon Arceus (che potete recuperare su Amazon).

La serie è infatti pronta a tornare grazie anche alla classica suddivisione in due titoli, e se alcune settimane fa è emerso che Lechonk di Scarlatto e Violetto è già entrato nel cuore dei fan, i fan non se ne sono rimasti con le mani in mano.

Difatti, dopo che il maialino era già tornato a far parlare di sé, nella maniera migliore e più retrò possibile, è ora il turno di un altro tributo realmente sorprendente.

Come riportato anche su Reddit, un fan davvero molto bravo ha creato un Lechonk in argilla davvero bellissimo (e in miniatura).

L’autore ha infatti realizzato il piccolo Pokémon in poche e semplici mosse, ottenendo però un risultato finale in tutto e per tutto simile al simpatico maialino che vedremo in Scarlatto e Violetto.

Poco sotto, trovate un video della durata di circa tre minuti che mostra il processo di creazione del piccolo Lechonk di argilla (nel caso voleste provare a realizzarne anche uno voi).

Vi ricordiamo che se avete intenzione di preordinare Pokémon Scarlatto e Violetto vi consigliamo di recuperare la nostra guida dedicata, in modo da non farvi trovare impreparati.

Ma non solo: una recente fuga di notizie proveniente da una fonte piuttosto affidabile suggerisce che i nuovi Pokémon potrebbero essere caratterizzati da un sistema di scelte che influiranno direttamente sulla storia.

Infine, non dimenticate che presto potremo rivedere la coppia di giochi Switch in azione, grazie al nuovo evento Pokémon Presents davvero imminente.