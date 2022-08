Il rivale di Pokémon vittima di review bombing, ma c’è un perché

Digimon Survive di Bandai Namco è stato lanciato venerdì scorso e molti fan dei Digimon si sono precipitati ad accaparrarsene una copia.

In uscita su Xbox One, PS4, Switch e PC, il gioco – ispirato al franchise di successo che spopola anche su Amazon con offerte di ogni genere – combina elementi da visual novel con un gameplay da RPG strategico, offrendo qualcosa di molto diverso rispetto al passato.

Nonostante il titolo sembrava avere tutte le carte in regola per farcela, a quanto pare molti fan sono rimasti delusi dal risultato finale.

Come riportato da Nintendo Life, Digimon Survive è attualmente al centro di un serio review bombing su Metacritic, come spesso accade di questi tempi.

Molti utenti stanno infatti prendendo d’assalto il noto aggregatore di recensioni per condividere le loro opinioni e dare un voto negativo al gioco.

Durante il fine settimana, il punteggio degli utenti per la versione Switch era sceso ad appena 1,6, per poi salire a 4,3 nelle ore successive.

Le recensioni negative pubblicate sul sito sembrano condividere tutte un punto un comune: un utente, che ha copiato il proprio commento su ogni pagina dedicata alle varie versioni del gioco, afferma: «Sarebbe un gioco di Digimon piacevole se non fosse così carico di quegli elementi VN che sono completamente fuori luogo».

Altri, su Twitter, affermano che il bombardamento negativo è dovuto a un «marketing fuorviante»: quando il gioco è stato originariamente annunciato, nel 2018, Bandai Namco aveva infatti dichiarato che Digimon Survive sarebbe stato «un SRPG di sopravvivenza che combina 2D e 3D con altri generi».

In varie interviste, il produttore del titolo – Habu Kazumasa – aveva chiarito che il gioco sarebbe stato più simile a un anime interattivo sui Digimon.

I fan che stanno apprezzando il gioco, tuttavia, non hanno preso sotto gamba la situazione e si sono uniti per contribuire ad aumentare il punteggio utente del gioco su Metacritic su tutte e quattro le piattaforme. Staremo a vedere se la situazione rientrerà nelle prossime ore.

Restando in tema, avete letto che molto presto sarà tempo per un evento Pokémon Presents davvero molto importante?

Inoltre, se avete intenzione di preordinare uno dei due giochi tra Pokémon Scarlatto e Violetto, vi consigliamo di recuperare quanto prima anche la nostra guida dedicata.