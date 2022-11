Pokémon Scarlatto e Violetto è già un trionfo: battuto un importante record su Switch

L’attesa per un nuovo gioco di Pokémon sembra non essere mai stata così elevata come nel caso di Scarlatto e Violetto: i primi capitoli open world della serie sembrano aver già conquistato il consenso del pubblico, battendo un record importante prima ancora del loro debutto ufficiale.

Stando infatti ai primi dati emersi dal Giappone, pare che l’entusiasmo per Scarlatto e Violetto sia così alle stelle (potete prenotarli su Amazon) da aver permesso ai nuovi episodi di diventare i giochi più attesi di sempre del franchise, almeno per quanto riguarda gli episodi su Nintendo Switch.

Come riportato infatti da Nintendo Life, sono arrivati nelle scorse ore i primi dati sui pre-ordini da COMG, una catena di negozi solitamente considerata affidabile per comprendere le tendenze dei giocatori giapponesi.

Ebbene, stando ai primi report, Pokémon Scarlatto e Violetto avrebbe già superato nettamente i pre-ordini di Spada e Scudo, i capitoli che hanno dato inizio all’ottava generazione della serie. Un dato che, se confermato anche nelle effettive vendite, potrebbe portare gli episodi open world a battere il recente e impressionante record stabilito da Splatoon 3.

Sembra che tra tutti i negozi della catena COMG siano infatti stati già registrati almeno 1200 prenotazioni di Scarlatto e Violetto, contro le quasi 800 raggiunte da Spada e Scudo: si tratta ovviamente solo di una piccolissima fetta del Giappone, corrispondente allo 0.1% degli utenti, ma che solitamente si è dimostrata un ottimo punto di riferimento per comprendere o meno se un titolo avrà successo.

Per rendere l’idea dell’importanza di questo traguardo, basta ricordare che a sole due distanze dall’effettivo lancio il già citato Splatoon 3 aveva raggiunto soltanto 497 copie prenotate e che i pre-ordini hanno già superato da soli le vendite nei primi 3 giorni di lancio di qualunque capitolo di Pokémon mai uscito su Switch.

Pokemon S/V also surpassed the first 3 days of sales made by any Pokemon game on Switch with only pre-orders. 14 days before launch :

• Animal Crossing: New Horizons – 434

• Splatoon 3 – 497

• Smash Ultimate – 641

• Monster Hunter Rise – 797

• Pokemon Scarlet/Violet – 1208 pic.twitter.com/uHftqT872U — Pierre485 (@pierre485_) November 5, 2022

Da questi dati emerge senza alcun dubbio non solo la grande passione che i fan di Pokémon nutrono per questo franchise, ma anche che la nuova direzione open world e l’inizio di una nuova generazione siano state recepite più che positivamente dalla community.

A questo punto, non ci resta che attendere il lancio ufficiale di Pokémon Scarlatto e Violetto per scoprire se anche la loro qualità effettiva riuscirà a soddisfare le attese: in vista dell’imminente debutto, abbiamo già avuto la possibilità di provarlo per voi in anteprima.

In ogni caso, pare che gli sviluppatori abbiano già iniziato a programmare il futuro non solo della serie, ma anche di Nintendo Switch stessa: una nuova offerta di lavoro potrebbe aver anticipato l’arrivo di una nuova console.