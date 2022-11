Pokémon Scarlatto e Violetto, il nuovo trailer mostra un «paradosso»

I Pokémon stanno per tornare con Pokémon Scarlatto e Violetto, la nuova coppia di giochi che promette di rilanciare il franchise nella sua “doppia” forma tradizionale.

Dopo il discusso Leggende Pokémon Arceus, che potete recuperare su Amazon a prezzo basso, la serie è infatti pronta al rilancio in grande stile, tra appena una manciata di giorni.

Nonostante gli spoiler emersi in rete abbiano mandato in allerta i fan, The Pokémon Company sta in ogni caso preparando un lancio in grande stile.

Ora, dopo le ultime e gradite novità di Halloween, è il turno di un nuovo trailer ricco di novità e informazioni inedite, tra cui alcune sorprese davvero inaspettate.

Come riportato anche da Polygon, The Pokémon Company ha pubblicato quello che potrebbe essere l’ultimo, grande trailer in vista del lancio di Pokémon Scarlatto e Violetto.

Il trailer è un’amalgama di filmati e dettagli già rivelati in clip precedenti, ma ci sono anche alcune sorprese nascoste, come un breve scorcio di due antichi mostri, Great Tusk e Iron Treads.

I due Pokémon, che assomigliano molto a Donphan, appaiono per pochi secondi nel trailer, generando un gran numero di teorie.

Il Pokémon di tipo terra che ha debuttato in Pokémon Oro e Argento, mostra alcune somiglianze evidenti, soprattutto nella proboscide, che è collegata all’intera lunghezza del corpo.

Queste due forme sembrano quindi confermare che Scarlatto e Violetto includeranno forme passate e future di alcuni mostri, un dettaglio che i leaker hanno definito come un ‘Pokémon paradosso.’

Alcuni leaker hanno suggerito che i cosiddetti Pokémon paradosso sono di fatto una nuova caratteristica del gioco: un paradosso è, per definizione, qualcosa di contraddittorio o illogico e, per applicarlo ai Pokémon, sembra che alcuni mostriciattoli avranno una forma diversa da quella tipica, non necessariamente un’evoluzione, bensì una forma passata o futura degli stessi.

Questo può essere giustificato con il tema dei viaggi nel tempo, un dettaglio che potremo svelare nella sua interezza solo con l’uscita del titolo nei negozi.

Vi ricordiamo che abbiamo già avuto l’occasione di giocare un po’ a Pokémon Scarlatto e Violetto: trovate il nostro resoconto su queste pagine.

Ma non solo: se avete intenzione di preordinare uno dei due titoli in arrivo il 18 novembre prossimo, vi consigliamo di recuperare la nostra guida dedicata.