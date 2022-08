Pokémon Scarlatto e Violetto punta sui tornei: ecco tutte le novità annunciate

Game Freak aveva già mostrato di voler riporre molta più attenzione sul gameplay competitivo rispetto al passato già con l’arrivo di Spada e Scudo, ma gli autori della serie hanno dimostrato di voler fare un ulteriore passo in avanti con Pokémon Scarlatto e Violetto.

The Pokémon Company ha infatti svelato un nuovo trailer dedicato principalmente al gameplay competitivo dei nuovi capitoli (che potete prenotare su Amazon), che mostra nel dettaglio nuovi strumenti e meccaniche per avere la meglio durante le battaglie.

Che il filmato, che potete vedere riproposto in cima a questo articolo, si concentrasse principalmente sul competitivo non appare particolarmente sorprendente: il reveal è infatti avvenuto in chiusura dei Campionati Mondiali di Pokémon, pur essendo particolarmente interessante anche per i fan che preferiscono giocare in modo più rilassato.

La presentazione ci ha infatti permesso di dare un primo sguardo a uno dei nuovi Pokémon: si tratta di Cyclizar, una creatura di tipo Drago/Normale il cui aspetto sembra essere decisamente familiare.

Proprio come Koraidon e Miraidon, i Pokémon leggendari che rappresenteranno rispettivamente Scarlatto e Violetto, anche questa nuova creatura potrà infatti essere cavalcata come un motociclo: non sarà raro vedere NPC utilizzarlo come vero e proprio mezzo di trasporto.

Al momento non è però chiaro se si tratti di una pre-evoluzione o se rappresenta semplicemente una loro rappresentazione in tempi moderni: probabilmente, lo scopriremo soltanto nel gioco completo.

Per quanto riguarda invece le meccaniche competitive vere e proprie, Cyclizar si presenta con una nuova mossa chiamata «Tagliacoda», che si preannuncia essere particolarmente utile in battaglia: il Pokémon crea infatti un sostituto, sacrificando la metà dei propri punti salute, e gli allenatori potranno scegliere un altro componente della squadra da mandare in campo.

Sono stati poi svelati nuovi utilissimi oggetti: la Foglia carbone è uno strumento monouso che permette di copiare l’aumento di statistiche del vostro avversario; l’Anonimanto consente di bloccare gli effetti aggiuntivi delle mosse nemiche, ad esempio impedendo il tentennamento in seguito a Bruciapelo; il Dado Truccato rende molto più probabile che le mosse multicolpo riescano a mandare a segno più attacchi.

Un’ultima nota è riservata alla nuova meccanica Teracristal, che conferma ufficialmente come non solo il Pokémon che lo utilizza possa cambiare tipo, ma anche debolezze: ad esempio, un Coalassal potrà trasformarsi in tipo Acqua non solo per impedire una debolezza quadruplicata, ma acquisirne addirittura la resistenza.

Si preannuncia dunque un titolo molto interessante per chi ama allenarsi nei tornei ufficiali, pur rinunciando ad alcune delle più amate caratteristiche di Leggende Pokémon Arceus.

Ricordiamo che Scarlatto e Violetto saranno i primi Pokémon a essere veri open world, offrendo un gameplay ispirato a Zelda Breath of the Wild.