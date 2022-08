Pokémon Scarlatto e Violetto sta per svelare grandi novità (e la data è vicina)

Il lancio degli attesissimi Pokémon Scarlatto e Violetto si sta ormai avvicinando sempre di più, ma sembra che i fan non abbiano ancora scoperto tutte le novità in arrivo: gli sviluppatori hanno infatti anticipato ulteriori annunci in arrivo molto presto.

Ricordiamo che i prossimi capitoli di Game Freak (che potete prenotare su Amazon) sono titoli estremamente ambiziosi e saranno i primi veri open world ufficiali ambientati nel vasto universo di Pokémon.

Il gameplay si ispirerà dunque a Zelda Breath of the Wild, pur mantenendo la fedeltà di gioco tradizionale che ha sempre contraddistinto la serie principale, che però non è stata gradita da alcuni fan: non sono infatti poche le voci che hanno considerato alcuni aspetti «un passo indietro rispetto a Leggende Pokémon Arceus».

Il team di The Pokémon Company è però consapevole dell’importanza che ricopriranno i nuovi capitoli ambientati nella regione di Paldea, motivo per il quale ha invitato i propri fan ad attendere questa domenica per scoprire ulteriori novità.

Come riportato infatti da IGN.com, l’annuncio è arrivato durante la cerimonia d’apertura dei Campionati Mondiali Pokémon 2022, la più grande competizione ufficiale per tutti gli allenatori più forti al mondo.

Dopo aver infatti svelato alcune novità in arrivo per i giochi free-to-play Pokémon Masters EX e Pokémon Unite, il presidente di TPC Tsunekazu Ishihara ha anticipato ciò che tutti i fan aspettavano:

«Abbiamo anche notizie per Pokémon Scarlatto e Violetto e per il futuro di Pokémon Trading Card Game, ma vorrei condividere con voi questi aggiornamenti durante la cerimonia di chiusura, quindi vi chiedo di aspettare un po’ più a lungo».

La cerimonia di chiusura dei Campionati Mondiali Pokémon 2022 avverrà proprio domenica 21 agosto alle ore 17.00 locali: i fan in attesa di ulteriori novità sui nuovi capitoli open world potranno dunque appuntare questo appuntamento sul proprio calendario.

Se dovessero arrivare novità degne di nota, naturalmente vi terremo prontamente aggiornati anche noi sulle nostre pagine con tutte le ultime notizie più importanti.

Una delle ipotesi più probabili è che possano essere svelati nuovi mostriciattoli tascabili da collezionare, anche se Lechonk ha già conquistato il cuore di tutti i fan.