Pokémon Scarlatto e Violetto, Nintendo ammette i problemi e chiede scusa ai fan: nuova patch in arrivo

Sebbene Pokémon Scarlatto e Violetto abbiano ormai infranto quasi ogni record possibile, chiunque abbia deciso di partire all’avventura nella regione di Paldea avrà sperimentato sulla propria pelle almeno uno dei numerosi problemi di ottimizzazione, bug e crash che affliggono la nona generazione.

Sfortunatamente, i primi capitoli open world della celebre serie di Game Freak (che trovate su Amazon) sono infatti afflitti da numerosi bug che hanno minato seriamente l’esperienza dei giocatori, al punto da spingere molti fan infuriati a contattare direttamente la casa di Kyoto per chiedere un rimborso.

E anche se a causa delle politiche adottate dal negozio virtuale per Switch riuscire a essere rimborsati non è affatto così semplice, Nintendo ha dimostrato di non essere rimasta indifferente di fronte alle numerose polemiche, scegliendo di prendere direttamente in mano la situazione.

Con un breve comunicato rilasciato sui propri canali social e sul proprio sito ufficiale, la grande N ha infatti annunciato che già a partire dalla giornata odierna, 1 dicembre 2022, sarà disponibile l’aggiornamento 1.1.0 di Pokémon Scarlatto e Violetto, con l’obiettivo di risolvere alcuni dei problemi più comuni riscontrati dai giocatori e con uno speciale — e sorprendente — messaggio di scuse della compagnia.

La casa di Kyoto ha infatti ammesso di aver ascoltato attentamente ogni singola critica arrivata in queste ore dai fan e di essere più che consapevole dello stato attuale dei giochi, promettendo di fare tutto il possibile per migliorare l’esperienza videoludica:

Nintendo non è solita utilizzare gli aggiornamenti dei giochi per ammettere così apertamente i problemi dei suoi giochi, ma c’è anche da dire che l’azienda è probabilmente consapevole che le discussioni che dominano il web non sono affatto una buona pubblicità per i giochi che hanno battuto ogni possibile record su console.

A software update for #PokemonScarletViolet (Ver. 1.1.0) will be released on 12/1. Please visit our website for more information: https://t.co/4kh6Dtui4c

We take the feedback from players seriously, and will continue to work on improvements to the games.

