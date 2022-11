Pokémon Scarlatto e Violetto, nuovi problemi: scontri online sono truccati

Dire che Pokémon Scarlatto e Violetto abbiano avuto problemi è un pallido eufemismo, e ora neanche le battaglie online si salvano.

I nuovi giochi della serie sono probabilmente tra i giochi più discussi dell'anno.

Perché sebbene siano prodotti tutt’altro che perfetti, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, sono riusciti nonostante tutto a diventare un successo imponente.

Pokémon Scarlatto e Violetto hanno rappresentato infatti un record di preordini per il franchise, con numeri mai visti prima.

E quando la regione di Paldea sperava di aver trovato la calma, ecco che arriva un report (tramite VGC) relativo al fattore rng degli scontri online tra allenatori.

Gli elementi rng (random number generated), ovvero causali, delle battaglie online tra allenatori di Pokémon Scarlatto e Violetto sembra essere non così tanto casuale.

Se n’è accorto Sibuna_Switch, un utente di Twitter che ha analizzato alcune situazioni di gioco secondo lui sospette, trovando effettivamente elementi strani.

Multiple setups will work — an easy one is Fake Out + Sheer Cold as long as the opponent does not move before you.

The fixed RNG seed is why moves with under 91% accuracy always miss on the first turn, as was first noticed here:https://t.co/pWfIud2swP

— Anubis (@Sibuna_Switch) November 27, 2022