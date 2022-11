Pokémon Scarlatto e Violetto, scoperto come clonare Koraidon e Miraidon

Sembra proprio che neanche la nona generazione di Pokémon sia riuscita a sfuggire all’ormai celebre “bug della clonazione“: la tecnica che permette di sdoppiare i propri mostri più rari è tornata anche su Scarlatto e Violetto, grazie a una scoperta della community.

Non è ormai un mistero che il lancio di Scarlatto e Violetto (che trovate su Amazon) sia arrivato insieme a numerosi problemi e bug, che in alcuni casi stanno già venendo sfruttati dai fan per avere vantaggi o rendere alcune operazioni più semplici.

Dopo aver già scoperto un modo per clonare i Pokémon Shiny selvatici, grazie a un trucco che per molti fan potrà apparire nostalgico, la community adesso sembra aver scoperto come sdoppiare i leggendari Koraidon e Miraidon, in base naturalmente alla versione scelta dai giocatori.

Polygon riporta che questo trucco sta venendo condiviso in massa da tantissimi giocatori su TikTok e di essere già riuscita a riprodurlo: sarà necessario aver però completato tutte le missioni principali del gioco, motivo per il quale vi avvertiamo che potreste incontrare alcuni piccoli spoiler nella lettura.

Come i fan che hanno completato la loro avventura a Paldea ormai sapranno, sarà soltanto dopo aver completato la missione nell’Area Zero che i nostri allenatori sbloccheranno la Forma Battaglia di Koraidon e Miraidon, necessaria per portare a termine il bug della clonazione.

Per poter utilizzare questo glitch a nostro vantaggio, sarà necessario proprio attivare questa modalità per il nostro leggendario, catturare un Pokémon selvatico a nostra scelta e provare a sostituirlo nella nostra squadra proprio con Koraidon e Miraidon: una procedura che, teoricamente, dovrebbe mandarli nel box, ma solitamente impossibile perché utilizzabili anche per esplorare Paldea.

Tuttavia, sembra che se premerete entrambi i pulsanti A e B abbastanza velocemente, Pokémon Scarlatto e Violetto risulteranno confusi dalla nostra operazione e ci permetteranno di mandare ugualmente il nostro leggendario nei box, clonandolo insieme a qualunque altro oggetto che avremo deciso di assegnargli. Potrete dunque utilizzare questa tecnica anche per duplicare gli oggetti più rari del gioco, come ad esempio le Master Ball o le Caramelle Rare.

Se sceglierete di utilizzare questo glitch, non possiamo che raccomandarvi di prestare la massima attenzione e di utilizzarlo a vostro rischio e pericolo: dato che Koraidon e Miraidon sono un aspetto fondamentale della vostra esperienza a Paldea, una clonazione potrebbe anche non far funzionare il gioco come previsto.

In ogni caso, è probabile che questo ennesimo glitch possa essere sistemato alla prima occasione con una patch correttiva: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine, qualora dovesse effettivamente accadere.

Non si tratta dell’unico problema segnalato in queste ore dai fan, considerando che è arrivato un avvertimento molto importante riguardante gli scontri online: suggeriamo di prestare molta attenzione, dato che le battaglie possono risultare addirittura truccate.

Fortunatamente esistono anche trucchi che non richiedono particolari abusi: i fan hanno scoperto un modo molto semplice per evolvere Pawmi e altri Pokémon che richiedono 1000 passi, senza dover muovere nemmeno un muscolo.