Pokémon Scarlatto e Violetto, ecco quando li rivedremo in azione

Pokémon Scarlatto e Violetto sembra avere tutte le carte in regola per accontentare sia i fan storici della saga che i nuovi arrivati.

Dopo il tanto discusso Leggende Pokémon Arceus, che potete recuperare su Amazon a prezzo davvero molto basso, la serie è pronta al rilancio grazie anche alla classica suddivisione in due titoli distinti.

Dopo il reveal degli starter di Scarlatto e Violetto, i fan sono in trepidante attesa di novità significative, le quali stanno finalmente per arrivare.

Dopo che nelle scorse settimane abbiamo scoperto anche la data di uscita, è ora il turno di un nuovo evento Pokémon Presents, davvero molto (ma molto) vicino.

Come annunciato dai canali ufficiali della compagnia, la diretta streaming verrà trasmessa il prossimo mercoledì 3 agosto 2022 a partire dalle 15 ora italiana.

Nintendo e The Pokémon Company non hanno al momento svelato quali saranno le novità che verranno mostrate durante la live, quindi non ci resta che attendere.

Pokémon Scarlatto e Violetto non saranno in ogni caso le uniche novità del prossimo Pokémon Presents, visto che sono attesi al varco anche annunci relativi ad altri titoli specifici (si pensa a Pokémon Unite, tanto per citarne uno).

Attenzione, Allenatori! Sintonizzatevi sul nostro canale ufficiale su YouTube alle 15:00 (ora italiana) di mercoledì 3 agosto 2022 per una presentazione video #PokemonPresents: ci saranno aggiornamenti su app e videogiochi Pokémon, tra cui #PokemonScarlattoVioletto! pic.twitter.com/wgg7s2WzNi — Pokémon Italia (@PokemonIT) August 1, 2022

«Sintonizzatevi sul nostro canale ufficiale su YouTube alle 15:00 (ora italiana) di mercoledì 3 agosto 2022 per una presentazione video Pokémon Presents», recita il tweet ufficiale.

E ancora, il messaggio prosegue: «ci saranno aggiornamenti su app e videogiochi Pokémon, tra cui Pokémon Scarlatto e Violetto».

Ricordiamo che una recente fuga di notizie proveniente da una fonte attendibile suggerisce che Pokémon Scarlatto e Violetto potrebbero essere caratterizzati da un sistema di scelte che influiranno all’effettivo sulla storia.

Ma non solo: se avete intenzione di preordinare uno dei due giochi, vi consigliamo di recuperare quanto prima anche la nostra guida dedicata.

Infine, avete letto anche che i fan dei Pokémon hanno già avuto modo di tributare Lechonk, il simpatico maialino che ha fatto letteralmente il giro del web?