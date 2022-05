Pokémon, ma con le armi, è un clone davvero fuori di testa

Con gli anni, i Pokémon hanno guadagnato sempre più visibilità, andando spesso e volentieri a ispirare titoli simili o figli illegittimi.

Il successo di giochi come Leggende Pokémon Arceus (che potete trovare su Amazon a prezzo basso), ha sicuramente aumentato l’hype verso i mostriciattoli.

E se alcuni crossover col passare del tempo non hanno fatto altro che rafforzare questa tesi (come quello dedicato ai personaggi di Naruto nel mondo dei mostri collezionabili più famosi di sempre).

Difatti, tra una fusione con Venom e l’altra, i Pokémon hanno ora ispirato un gioco davvero surreale, un Pokémon-like con tanto di armi da fuoco.

Come riportato anche da Polygon, è stato rilasciato online un nuovo video dedicato a Palworld, il colorato gioco di crafting/survival ed open-world dello sviluppatore di Craftopia, Pocketpair Games.

Il video mostra il suo mondo colorato e cartoonesco, con le sue creature simili ai Pokémon – chiamate Pals – e un sacco di violenza.

Del resto appare da subito molto strano vedere i Pokémon con un fucile a pompa, ma a quanto pare è proprio la sensazione che gli sviluppatori vogliono restituire.

Anche se Palworld viene presentato come un gioco dallo stile ‘rilassante e colorato’, pare abbastanza chiaro che la violenza è parte fondamentale del suo appeal.

Pocketpair Games ha reso noto anche che il gioco è ancora in fase di sviluppo e non ci sono aggiornamenti su quando il titolo – previsto per PC Windows via Steam – vedrà la luce, presumibilmente nel 2022, anche se non si esclude un rinvio al 2023.

