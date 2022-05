Naruto, Sakura e Sasuke, ma nel mondo dei Pokémon, sono bellissimi

Nel corso degli anni, i Pokémon sono spesso stati letteralmente fusi con una serie di franchise di vario tipo, tra cui manga, altri videogiochi e film.

Sarà stato certamente anche il successo di giochi come Leggende Pokémon Arceus (che potete trovare su Amazon a prezzo notevole), ma l’interesse verso i mostriciattoli non sembra volersi esaurire.

Il risultato sono crossover con i Pokémon davvero molto creativi – come quello che li rende perfetti per l’Interregno di Elden Ring – sebbene per i fan non sia di certo finita qui.

Come riportato anche da Game Rant, qualcuno deve aver ben pensato di unire i personaggi di Naruto con quelli dei mostri collezionabili più famosi di sempre.

Un Redditor di nome marcosfill ha combinato i mostriciattoli con l’anime e manga di successo: l’artista ha infatti immaginato l’aspetto dei tre protagonisti principali della serie – Naruto, Sasuke e Sakura – come fossero allenatori di Pokémon.

Tutti e tre i personaggi sono stati disegnati con abiti che ricordano quelli indossati nella serie: Naruto, ad esempio, indossa una maglietta e dei pantaloni che ricordano la sua tuta ormai iconica, mentre Sakura indossa un nastro simile a quello visto originariamente.

Poco sotto, trovate il sorprendente risultato finale, imperdibile per ogni fan delle rispettive saghe:

Restando in tema, proprio da oggi i fan di Pokémon possono finalmente continuare a collezionare in un unico posto tutti i mostri tascabili, visto che è arrivata un’attesa novità su Leggende Pokémon Arceus, Diamante Lucente e Perla Splendente.

Ma non solo: per prepararsi a dovere per l’arrivo di Scarlatto e Violetto, vi ricordiamo che da poco abbiamo riepilogato per voi tutti i mostriciattoli che sono già stati confermati: non perdeteveli.

Nel frattempo, sarà possibile ingannare l’attesa anche con la serie anime dedicata a Leggende Pokémon Arceus, di cui vi abbiamo svelato le prime e intriganti informazioni ufficiali.