Pokémon ha avuto un anno record: ecco i numeri impressionanti

Pokémon è forse uno dei franchise più imponenti del mondo dei videogiochi, se non il più imponente di tutti, ma i numeri sono sempre sorprendenti.

Tra videogiochi, carte, gadget e manga le creature collezionabili hanno invaso il mondo della cultura pop.

Negli ultimi anni l’exploit più importante è stato probabilmente quello di Pokémon GO, l’applicazione che di recente è passata di moda ma genera comunque guadagni impressionanti.

Rimanendo nel mondo del gaming, dove ogni anno abbiamo delle nuove avventure Pokémon come Scarlatto e Violetto, che ora hanno una data di uscita.

Il franchise è diffuso nel mondo attraverso una serie di prodotti di vario tipo, ma i videogiochi rimangono probabilmente quelli più importanti per l’azienda.

Come riporta VGC, infatti, le vendite dei videogiochi nell’ultimo hanno fiscale hanno raggiunto un quantitativo impressionante: nell’ultimo anno finanziario sono stati venduti circa 60 milioni di giochi Pokémon in tutto il mondo.

Una cifra che, secondo The Pokémon Company, è da riferirsi fino alla fine di marzo 2022. Un conteggio che si accompagna alle oltre 440 milioni di unità di software relativi a Pokémon sono stati consegnati nella storia della serie.

E gli altri settori non sono certo da meno. Nell’aggiornamento dei dati finanziari in questione è stato svelato che sono state prodotte oltre 43.2 miliardi di carte, con un aumento di 9.1 miliardi rispetto al totale dell’anno precedente.

Un annata che viene definita record da parte dell’azienda, e che è stata possibile anche grazie alle uscite di New Pokémon Snap, Pokémon Diamante Splendente e Perla Lucente e Leggende Pokémon: Arceus in ambito videoludico.

Vedremo cosa succederà il prossimo anno quando arriverà la nuova coppia di videogiochi: ecco tutto quello che dovete sapere sulle nuove avventure.

Giochi che hanno già un idolo per la community, ovvero LeChonk, la creatura che tutti stanno amando.

Ma prossimamente arriverà anche un rivale di Pokémon. Si tratta di Digimon Survive e, per quanto abbiamo visto finora, sembra avere le carte in regola per dire la sua.