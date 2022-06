Il rivale di Pokémon è tornato e sembra avere le carte in regola per farcela

Dopo essere stato annunciato qualche tempo fa, Digimon Survive ha ricevuto da poco una data di uscita ed è davvero molto vicina.

Il franchise di successo (che spopola anche su Amazon con offerte di ogni genere) ha dovuto sempre prestare il fianco a quello di Pokémon per quanto riguarda il mondo dei videogiochi.

Se quindi i fan dei mostri digitali hanno finalmente potuto segnare una prima data sul calendario, a quanto pare le sorprese non sono finite qui.

Come riportato anche da Nintendo Everything, il gioco si mostra ora in un nuovo trailer della durata di ben 6 minuti, nel quale possiamo notare tutte le qualità di un gioco che sembra avere le carte in regola per farsi piacere.

Bandai Namco ha pubblicato oggi un trailer per Digimon Survive, che mostra questa nuova e interessante visual novel con elementi RPG strategici in tutto il suo splendore.

Per celebrare il 25° anniversario dell’anime, il gioco presenta una nuovissima avventura ambientata in un mondo misterioso con i personaggi disegnati da Uichi Ukumo e le musiche di Tomoki Miyoshi.

Digimon Survive vede infatti un nuovo gruppo di adolescenti, guidati da Takuma Momozuka, perdersi durante una gita scolastica in campeggio, ritrovandosi trasportati in uno strano mondo pieno di mostri e pericoli.

Mentre combattono per tornare a casa tra decisioni difficili da prendere e battaglie mortali da affrontare, le scelte dei giocatori nel corso del gioco influenzeranno l’evoluzione dei loro alleati, compreso il finale.

Le battaglie di Survive sono realizzate in uno stile in 2D/3D, abbracciando alcuni classici del genere dei giochi di ruolo strategici.

Digimon Survive uscirà molto presto, su PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch, visto che sarà disponibile dal 28 luglio 2022, su tutte le piattaforme.

Per quanto riguarda le news dal mondo Pokémon, invece, un fan a condiviso un’animazione molto particolare dedicata al buffo Lechonk.