Pokémon GO vola verso la next-gen e raggiunge i 120fps, davvero

Mentre il mondo dei videogiochi va per la sua strada, giochi come Pokémon GO continuano a percorrere la loro in serenità.

I videogiochi della serie di The Pokémon Company sono un colosso del mercato videoludico, per non parlare dei gadget annessi di ogni tipo.

Pokémon GO in particolare è stato un fenomeno mediatico all’uscita, ma ancora oggi riesce a mettere in piedi eventi di tutto rispetto.

Di recente, ad esempio, ha omaggiato anche gli ultimi giochi classici usciti di recente su Nintendo Switch, con delle iniziative particolari.

Però tutto potevamo pensare, meno che Pokémon GO potessere essere uno dei videogiochi ad arrivare a poter gestire gli agognati 120fps di fluidità.

Pokémon GO vola ufficialmente verso la next-gen? Più o meno, lo farà almeno sui nuovi iPhone 13 Pro, i quali supporteranno questa qualità grafica.

Come riportato da Wccftech, il videogioco in realtà aumentata avrà un aggiornamento che, sul citato modello di iPhone, permetterà ai giocatori di sbloccare i 120fps.

I nuovi modelli di iPhone hanno infatti un refresh rate di 120hz, e spetta agli sviluppatori riuscire a modificare le proprie app per supportare questa tecnologia.

E Niantic ce l’ha fatta, perché già da ora Pokémon GO supporta i 120 fps. Non si tratta di un’opzione sempre attiva, è disattivata di default per salvaguardare la batteria dello smartphone.

Ma vi basterà semplicemente attivarla per godere delle vostre esplorazioni a caccia di Pokémon nelle migliori condizioni possibili.

Nel frattempo Pokémon GO ha iniziato una collaborazione incredibile con un cantante famosissimo, la quale verrà introdotta a breve nel gioco.

Ma non mancano anche le collaborazioni interne, per così dire, perché ci saranno anche dei contenuti speciali legati a Leggende Pokémon Arceus, il titolo più atteso della nuova vita del franchise.