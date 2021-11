Pokémon GO celebra Leggende Pokémon Arceus: ecco la Stagione 5

La popolarità di Pokémon GO è sicuramente uno strumento molto importante per far conoscere ai giocatori gli ultimi capitoli in arrivo per il franchise, e sembra che anche per l’arrivo della Stagione 5 si sia deciso di celebrare un altro imminente grande titolo.

Stiamo parlando di Leggende Pokémon Arceus, il nuovo ambizioso progetto di Game Freak che verrà celebrato dal capitolo mobile con una nuova stagione a tema.

Del resto, non è la prima volta che vediamo il titolo di Niantic pubblicizzare le controparti su Switch, dato che fino a pochi giorni fa c’è stato un evento per celebrare il lancio di Diamante Lucente e Perla Splendente.

Come riportato da Eurogamer.net, gli sviluppatori hanno infatti deciso di pubblicare una misteriosa breve clip sul proprio canale YouTube, annunciando il nome della prossima stagione di Pokémon GO.

Si chiamerà «Season of Heritage», ovvero «Stagione del Retaggio»: il tema del nome, così come lo stile visivo utilizzato, lasciano intendere chiaramente che si tratterà di un tributo a Leggende Pokémon Arceus.

Il nuovo capitolo di Game Freak sarà infatti allo stesso tempo anche un prequel, che esplorerà le origini di Sinnoh con uno stile completamente unico per la serie.

Potete osservare la breve clip video di seguito, anche se purtroppo occorre ricordare che si tratta soltanto di un semplice teaser:

Naturalmente i fan hanno già iniziato a fantasticare su quali novità potrebbero arrivare all’interno del gioco: è molto probabile che saranno introdotti alcuni dei nuovi Pokémon che compariranno in questa nuova versione, come Kleavor e il Growlithe di Hisui, la regione con cui è conosciuta Sinnoh nel gioco.

La novità più importante potrebbe però essere proprio il vero e proprio esordio di Arceus, il misterioso Pokémon leggendario che attualmente deve ancora comparire nel capitolo mobile.

Al momento si tratta soltanto di semplici supposizioni: non appena arriveranno delle notizie certe da parte di Niantic, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

Ricordiamo che proprio oggi si concluderà il concerto virtuale con Ed Sheeran, introdotto sulla scia di quanto fatto da titoli come Fortnite: presto sarà dunque il tempo di nuovi fantastici eventi.

Se siete interessati a Leggende Pokémon Arceus, vi segnaliamo che esiste un particolare Pokémon, legato a Sinnoh, che potrete catturare solo se sarete in possesso di Spada e Scudo.