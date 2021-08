Pokémon Go, scoperta una feature recente (e vi aiuterà nelle battaglie)

Le battaglie di Pokémon Go possono essere particolarmente impegnative per gli utenti, dato che dovranno stare sempre attenti a selezionare i team giusti e le mosse indicate per sconfiggere gli avversari più pericolosi.

Il capitolo mobile della serie, i cui ultimi giochi principali sono disponibili su Nintendo Switch, ha recentemente introdotto una funzionalità poco nota, ma che può essere di grande aiuto durante le battaglie Pokémon.

Attualmente gli utenti si stanno divertendo con i ricchi eventi di agosto, che hanno introdotto tantissime novità coinvolgenti per la community.

Tra questi ce n’è uno che coinvolge in particolare una delle evoluzioni più rare del gioco, che fra pochi giorni sarà più facile da ottenere per un periodo limitato.

L’utente Reddit MrDollarBills ha segnalato il suo stupore nell’apprendere la scoperta di una nuova interessante feature, ideata per aiutare gli utenti a comporre il proprio team ideale durante gli scontri più difficili.

Nonostante facciano parte della stessa specie, i Pokémon possono infatti spesso avere mosse diverse, con effetti e tipi che possono essere utili contro determinati nemici.

Per questo motivo, se vi troverete durante qualunque tipo di scontro, potete tenere premuto su uno dei Pokémon a vostra disposizione per verificare immediatamente il suo stato, punti vita e mosse che potrà utilizzare in battaglia.

Questa funzionalità permette dunque agli allenatori di organizzare i loro incontri in maniera strategica, scegliendo accuratamente i Pokémon adatti per l’occasione.

Il lancio di Pokémon Go avvenne nel 2016, ma questa interessantissima feature è stata introdotta soltanto negli ultimi mesi: dato che la pandemia ha spinto tantissimi utenti a tornare su questo gioco, molti allenatori sono rimasti sorpresi dallo scoprire questa novità.

La community ha dunque reagito con gioia alla scoperta, sottolineando come sapere dell’esistenza di questa funzionalità renderà migliore la propria esperienza, rendendo dunque più difficile commettere errori durante le battaglie.

Una delle ultime novità di Pokémon Go ha invece fatto infuriare la community, dato che in alcuni paesi sono stati rimossi i bonus legati alla pandemia, nonostante la crisi sanitaria sia ancora attualmente in corso.

Una polemica che non è passata inosservata agli sviluppatori, che hanno risposto componendo una «task force» per valutare se restaurare o meno tali cambiamenti.

Nel frattempo, Niantic ha recentemente inaugurato una nuova ondata di ban contro i cheater, colpendo però allo stesso tempo tanti utenti ingiustamente.