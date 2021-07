Pokémon Go, evoluzione rara più facile da ottenere ad agosto

Il nuovo Community Day di Pokémon Go di agosto sarà dedicato interamente a Eevee e alle sue evoluzioni: una di queste, particolarmente difficile da ottenere nel titolo di Niantic, sarà facilitata notevolmente per tutta la durata dell’evento.

Il Pokémon è sicuramente uno dei più popolari della prima generazione, al punto da essere diventato uno starter in diversi giochi della serie, tra i quali è compreso l’ultimo Let’s Go Eevee.

Il titolo mobile in questi giorni ha preparato diversi eventi apprezzati dalla community, tra i quali Pokémon Go Fest 2021, incentrato prevalentemente sulla cattura dei mostri più rari.

Prima ancora è invece arrivato l’evento per festeggiare i 5 anni dal lancio ufficiale, che ha offerto una celebrazione in grande stile per i propri fan.

Come riportato da GameSpot, il Community Day che si svolgerà ad agosto renderà più facile ottenere Sylveon, l’evoluzione di tipo folletto di Eevee arrivata nella sesta generazione.

Normalmente sarebbero infatti necessari 70 cuori per poter avere Sylveon nel vostro team: per tutta la durata del Community Day, che si svolgerà tra il 14 e il 15 agosto, ne basteranno solamente 7.

Inoltre, ogni evoluzione di Eevee che sarà sbloccata dal 13 al 16 agosto disporrà di una mossa esclusiva per il Community Day, che vi riporteremo di seguito:

Vaporeon : Idrovampata

: Idrovampata Jolteon : Falcecannone

: Falcecannone Flareon : Troppoforte

: Troppoforte Espeon : Palla Ombra

: Palla Ombra Umbreon : Psichico

: Psichico Leafeon : Semitraglia

: Semitraglia Glaceon : Idropulsar

: Idropulsar Sylveon: Psicoshock

Inoltre, il Community Day offrirà altri graditi bonus per gli utenti: i Moduli esca e gli incensi utilizzati dureranno per tre ore, mentre le uova impiegheranno solamente un quarto del tempo necessario per aprirsi.

Per 1280 Pokémonete potrete inoltre acquistare un bundle a tema, che includerà 50 Ultra Ball, 5 Incensi, un MT attacco veloce fuoriclasse e un MT attacco caricato fuoriclasse.

Dopo aver ricevuto aggiornamenti particolarmente ricchi a luglio, i fan di Pokémon Go potranno dunque restare certi di potersi divertire anche durante il mese di agosto.

In alcune occasioni è anche possibile riuscire a ricevere versioni speciali dei Pokémon: è accaduto ad un fan che ha aperto un uovo di halloween solo recentemente, trovandosi di fronte una creatura mai vista.

In maniera abbastanza surreale, una famiglia ha rischiato di farsi arrestare mentre stava giocando a Pokémon Go, per via di una segnalazione relativa a un presunto spaccio di sostanze illegali.