Pokémon Go ritorna “in pandemia”? Niantic risponde alle polemiche

Una delle ultime modifiche apportate all’interno di Pokémon Go, che riportava alcune feature allo stato precedente alla pandemia, non è affatto piaciuta ai giocatori, che hanno iniziato un movimento online per boicottare il titolo.

Lo spin-off mobile della popolare serie disponibile su Nintendo Switch era infatti riuscita ad aumentare notevolmente i propri utenti attivi proprio grazie ad alcuni cambiamenti molto più inclusivi, adoperati per tenere conto dell’attuale situazione pandemica, che incoraggia i giocatori ad uscire il meno possibile.

Tuttavia, gli sviluppatori hanno ritenuto che non fosse più necessario adoperare tali misure in alcuni paesi: una mossa che ha fatto letteralmente inferocire i fan.

La modifica era già stata annunciata alla fine di giugno e anche in quel caso molti giocatori avevano invitato gli sviluppatori a ripensarci: appello che era evidentemente rimasto inascoltato.

Adesso, dopo le ultime polemiche che non sono passate inosservate, sembrerebbe esserci stata una prima apertura di Niantic, come riportato da Kotaku.

Durante la pandemia era stata aumentata la distanza per poter interagire con Pokéstop e palestre dagli originali 40 metri a 80, raddoppiandoli e permettendo di muoversi di meno.

Tuttavia, negli Stati Uniti ed in Nuova Zelanda, Pokémon Go ha deciso di ritornare ai valori standard: con un comunicato ufficiale, Niantic ha giustificato la propria decisione dicendo di aver seguito i consigli sulla salute di questi paesi.

Gli sviluppatori hanno però ammesso che i feedback riguardanti l’interazione dei punti di interesse non sono sfuggiti alla loro attenzione ed hanno deciso di inaugurare una «task force» per analizzare più approfonditamente il problema, valutando se ripristinare o meno tali cambiamenti.

Il team ripoterà i risultati di questa indagine a partire dal primo settembre, annunciando che coinvolgerà i leader della community nella discussione.

Per il momento sembra dunque che, almeno per questo mese, le modifiche per questi due paesi rimarranno confermate in attesa dei risultati: molti fan hanno già comunicato la propria delusione per un comunicato che, secondo loro, avrebbe unicamente girato intorno al problema.

Gli appassionati di quei paesi speravano infatti che potesse esserci un ripensamento, al fine di permettere di potersi godere i nuovi eventi di agosto in maggior sicurezza.

Durante il mese di agosto sarà infatti possibile, tra le tante novità, ottenere molto più facilmente una delle evoluzioni più rare del gioco.

Recentemente gli sviluppatori hanno cercato di fermare i cheater, ma nel tentativo hanno anche sospeso ingiustamente tanti giocatori innocenti.