Pokémon Go, nuovi ban contro i cheater (ma qualcosa è andato storto)

Niantic è costantemente al lavoro per cercare di rimuovere i cheater da Pokémon Go, che risultano essere maggiormente un problema proprio a causa della natura del titolo.

Qualcosa però deve essere andato storto durante l’ultima ondata di ban dello spin-off mobile di Pokémon, la popolare serie disponibile con diversi capitoli anche su Nintendo Switch: diversi giocatori hanno infatti segnalato di essere stati sospesi ingiustamente dal titolo.

Dato che le sospensioni ingiuste rischiano di far perdere ai giocatori uno dei tanti eventi attesi per il mese di agosto, Niantic è finita ancora di più sotto pressione per investigare il problema.

Uno di questi sarà il Community Day dedicato a uno dei Pokémon più iconici della serie: una delle sue evoluzioni più rare sarà molto più facile da ottenere.

Come riportato da Kotaku, il problema sarebbe nato dal sistema anti-cheat impiegato da Niantic, che sospenderebbe automaticamente tutti quei giocatori sospettati di attività illecite all’interno del titolo mobile.

Il problema è che si sono verificati diversi falsi positivi: tantissimi giocatori hanno segnalato nei forum dedicati al gioco di aver ricevuto un ban senza alcun motivo e senza aver violato alcuna regola.

Niantic ha ammesso l’errore sul proprio profilo Twitter ufficiale, assicurando agli utenti coinvolti che le sospensioni saranno rimosse il prima possibile:

We’re working on reverting strikes for some Trainers who incorrectly received punishments on their accounts. This will be done for Trainers automatically, whether or not they have contacted us. We apologize for the error.

— Niantic Support (@NianticHelp) July 27, 2021