Pokémon GO Fest 2021 promette grandi cose (ma con un serio limite)

Pokémon GO, il titolo in realtà aumentata dedicato ai mostriciattoli collezionabili più famosi di sempre, è tornato sulla cresta dell’onda.

In hype forse anche per l’uscita di Pokémon Diamante Lucente, tutti i giocatori del titolo Niantic hanno ripreso in mano i loro smartphone, pronti a a “cacciare” nuovi Pocket Monsters.

Di recente, la possibilità di catturare tutti i Pokémon leggendari mai apparsi nel gioco ha riacceso certamente la voglia di gettarsi nella mischia.

Questo, assieme alle novità per il quinto anniversario, le funzionalità più amate per ciascun anno trascorso su Pokémon GO.

L’anno scorso, lo sviluppatore ha adottato un approccio unico al suo Pokémon GO Fest annuale, trasformandolo per la prima volta in un evento completamente virtuale (per via della pandemia).

Pokémon GO Fest 2021 purtroppo seguirà ancora il modello del 2020, il che significa che i giocatori di tutto il mondo potranno partecipare, ma non fisicamente.

L’evento prenderà il via alle 10.00 del 17 luglio (ora americana) e si concluderà alle 18.00 dello stesso giorno, come riportato anche da GameRant.

Programma pressoché identico per la seconda giornata dell’evento, che si svolgerà il 18 luglio, ma con un focus diverso.

Il primo giorno dell’evento sarà tutto incentrato sulla cattura di Pokémon: i partecipanti potranno andare incontro ad apparizioni molto più frequenti, oltre a sfide uniche e molto altro ancora.

Il secondo giorno l’attenzione si sposterà sui raid, visto che un sacco di diversi Pokémon leggendari appariranno durante l’evento.

Tra questi, Mewtwo, Groudon e Cresselia, oltre a un Raid Day Timed Research che i giocatori potranno completare, fornendo ulteriore incentivi per lanciarsi in battaglia.

