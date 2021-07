Pokémon, arriva una nuova serie (e non è quello che pensate)

I Pokémon non sono mai passati di moda, specie per il rinnovato interesse verso Pokémon GO, il titolo in realtà aumentata dedicato ai mostriciattoli collezionabili più famosi del mondo.

Grazie anche anche la febbre per l’uscita di Pokémon Diamante Lucente, i fan di Pikachu e soci aspettano a braccia aperte nuovi progetti dedicati ai personaggi nati in Giappone.

Del resto, anche Pokémon Unite potrebbe portare presto la “moda” di Twitch anche nell’universo del franchise di Game Freak.

Per non parlare di come New Pokémon Snap abbia costituito un ottimo passatempo per gli amanti dei mostriciattoli.

Ora, il magazine Variety ha rivelato in anteprima che una nuova serie dedicata ai Pokémon è in fase di sviluppo su Netflix.

Poiché il progetto è ancora nelle sue fasi iniziali, non sono disponibili dettagli sulla trama. Tuttavia, le fonti asseriscono che Joe Henderson è legato alla sceneggiatura dello show e alla produzione esecutiva.

Ricordiamo che Henderson attualmente co-showrunner e produttore esecutivo della popolare serie Netflix Lucifer, in attesa che vada in onda la sesta e ultima stagione.

Il nuovo progetto dedicato a Pokémon sarebbe in ogni caso una serie live action simile al film Detective Pikachu con Ryan Reynolds e Justice Smith, uscito nel 2019 (ossia con attori in carne e ossa e personaggi in CGI).

La notizia conferma nuovamente la volontà di Netflix di muoversi verso adattamenti live action di serie anime di successo, come ad esempio Cowboy Bebop e One Piece.

Il colosso dello streaming aveva precedentemente pubblicato anche film con attori reali basato sul manga di Death Note, uscito nel 2017.

Al suo secondo fine settimana di programmazione, il film Detective Pikachu è riuscito a raggiungere 53,8 milioni di dollari, in 72 mercati esteri, confermandosi un assoluto successo a fine corsa.

La trama vedeva il figlio dello scomparso detective privato Harry Goodman, Tim, mettersi sulle tracce del padre. Ad aiutarlo nelle indagini l’ex compagno Pokémon di Harry, Detective Pikachu.

Tim e Pikachu decidono quindi di unire le loro forze in un’avventura unica nel suo genere, al fine di l’intricato mistero.

Da tempo si parlava di un eventuale sequel del film in lavorazione, sebbene non è da escludere che la serie Netflix possa in qualche modo essere collegata al progetto.

