Pokémon GO non si ferma più: svelate le date dei prossimi eventi

Con un comunicato a sorpresa arrivato sul blog ufficiale, Niantic ha ufficialmente svelato le date dei prossimi eventi Community Day di Pokémon GO, che i fan dovrebbero appuntare sul proprio calendario.

Ricordiamo che i Community Day sono un’ottima opportunità non solo per approfittare di grandi bonus e ricompense aggiuntive, ma servono anche e soprattutto a catturare specifici Pokémon e stare in compagnia di altri giocatori.

L’annuncio è arrivato subito dopo aver concluso ufficialmente l’evento di San Valentino, che ha visto l’introduzione di Flabébé e le sue evoluzioni, oltre ad immancabili forme esclusive.

Il post coglie anche l’occasione per ricordare che siamo nel mezzo della Stagione della Tradizione, dedicata interamente al lancio di Leggende Pokémon Arceus: proprio nelle ultime settimane è stata introdotta anche la prima forma di Hisui.

Niantic ha in seguito svelato quali saranno le date dei prossimi Community Day di Pokémon GO: di seguito troverete il calendario completo pubblicato nel post ufficiale, visibile al seguente indirizzo.

Domenica 13 marzo 2022

Sabato 23 aprile 2022

Sabato 21 maggio 2022

Sfortunatamente al momento non sappiamo quali saranno i Pokémon protagonisti di questi nuovi eventi, ma gli sviluppatori hanno anticipato che nei prossimi giorni scopriremo ulteriori novità sull’evento di marzo.

Gli utenti potranno dunque iniziare a tenersi liberi durante queste giornate, che si preannunciano ideali per poter andare a caccia di Pokémon particolarmente ambiti.

Naturalmente anche noi vi terremo costantemente aggiornati con tutte le ultime novità del caso: non appena scopriremo ulteriori informazioni sui prossimi eventi, saremo pronti a parlarvene tempestivamente sulle nostre pagine.

Se volete prepararvi al meglio per questi grandi eventi e per tutto ciò che lo spin-off mobile ha da offrire, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra guida completa di Pokémon GO.

Nel frattempo, gli amanti delle catture stanno apprezzando in questi giorni anche Leggende Pokémon Arceus, grazie non solo a un gameplay innovativo per la serie ma anche con l’introduzione di dettagli in grado di scaldarvi il cuore.