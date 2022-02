Pokémon GO celebra San Valentino: svelato il nuovo evento con forme esclusive

Fra pochi giorni arriverà ufficialmente San Valentino, la festa di tutti gli innamorati: per celebrare questa grande occasione, Pokémon GO ha appena svelato il nuovo evento a tema che a breve sarà disponibile.

L’evento di San Valentino 2022 introdurrà, come spesso è accaduto per altre festività, nuovi Pokémon e forme esclusive da collezionare: comparirà infatti un nuovo partner di tipo Folletto, assente dagli ultimi giochi di Pokémon e introdotto nella sesta generazione.

Dopo aver già celebrato il lancio di Leggende Pokémon Arceus, l’ultimo capitolo principale della serie, adesso è arrivato dunque il momento di un nuovo imperdibile evento per gli appassionati, magari da passare proprio in compagnia.

Il nuovo evento di Pokémon GO vedrà dunque l’introduzione di Flabébé e delle sue rispettive evoluzioni Floette e Florges: questi adorabili Pokémon potranno essere catturati in cinque colorazioni distinte (rosso, giallo, arancione, blu e bianco).

La particolarità di questo nuovo partner è che potremo trovare i diversi colori in base all’area geografica: per quanto riguarda gli utenti italiani ed europei, sarà possibile trovare la versione Fiore Rosso, mentre le Americhe accederanno al Fiore Giallo e l’Asia al Fiore Blu.

Per quanto riguarda invece le colorazioni Arancione e Bianco, si tratta di varianti particolarmente rare ma che non saranno limitate regionalmente: con un po’ di fortuna tutti i giocatori di Pokémon GO saranno in grado di trovarle.

Per poter evolvere Flabébé in Floette basteranno come di consueto 25 caramelle, mentre l’evoluzione in Florges richiederà non solo 100 caramelle, ma la raccolta di 20 cuori dopo aver scelto Floette come vostro compagno.

Fortunatamente, sarà più facile riuscire ad evolverlo durante l’evento: non solo il vostro compagno troverà oggetti più spesso, ma potrete ottenere il doppio delle caramelle da cattura e approfittare di una durata estesa per i moduli esca.

Ma non si tratta delle uniche novità disponibili per San Valentino: per un periodo limitato, non solo potremo applicare il Taglio Cuore a Furfrou, ma con la ricerca sul campo potrebbe essere possibile riuscire a catturare Spinda con un motivo a cuore, anche Shiny.

Inoltre, se evolverete i vostri Kirlia in Gardevoir o Gallade avrete accesso alla mossa caricata esclusiva Sincrumore, disponibile solo durante l’evento di San Valentino.

Naturalmente sono disponibili tante altre attività e vantaggi esclusivi nell’evento che si svolgerà dal 10 al 14 febbraio, motivo per cui vi consigliamo di consultarli tutti nel blog ufficiale di Pokémon GO.

Se volete scoprire anche voi il fenomeno mobile, o magari volete semplicemente tornare a giocarci dopo tanto tempo, potete dare un’occhiata alla nostra guida con tutti i migliori consigli e strategie.

L’unica avvertenza che ci sentiamo di fare, oltre naturalmente al prestare attenzione quando uscite, è di giocare responsabilmente: non seguite, in altre parole, l’esempio di due poliziotti che hanno preferito andare a caccia di Snorlax invece di sventare rapine.