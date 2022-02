Pokémon GO nasconde un dettaglio “a luci rosse” (ma c’è un perché)

I fan di Pokémon GO hanno scoperto un curioso dettaglio «a luci rosse» visibile su uno degli ultimi mostriciattoli tascabili introdotti nello spin-off mobile della serie.

Per celebrare il lancio di Leggende Pokémon Arceus, Niantic aveva infatti deciso di introdurre all’interno del gioco il Voltorb di Hisui, una delle forme regionali più iconiche dell’ultima avventura di Game Freak.

Il nuovo Pokémon è stato introdotto quasi un mese fa ma recentemente gli sviluppatori hanno anche permesso agli allenatori di ottenere la sua forma evoluta: l’Electrode di Hisui.

Come riportato da Dexerto, osservando il modello di questa nuova variante regionale i fan non hanno impiegato molto per scoprire un dettaglio sicuramente bizzarro.

La community ha infatti notato che sul fondo del celebre Pokémon dalla forma sferica è infatti presente quello che appare essere… un buco che lascerebbe poco spazio alle interpretazioni.

Il ritrovamento ha inevitabilmente divertito gli appassionati, che non si aspettavano di ritrovare questo dettaglio replicato alla perfezione in Pokémon GO, come visibile nel seguente screenshot:

In realtà, chi ha giocato a Leggende Pokémon Arceus ed ha prestato attenzione alla lore del titolo sa che quel dettaglio non è esattamente ciò che potrebbe sembrare, ma una parte integrante dello stesso funzionamento di Electrode.

A differenza delle varianti di Kanto presenti negli altri giochi di Pokémon, l’Electrode di Hisui possiede uno speciale foro per riuscire a scaricare la propria energia, impedendogli così di esplodere.

Insomma, non si tratterebbe di un vero dettaglio «piccante», nonostante le apparenze possano ingannare e il suo posizionamento resta una curiosa coincidenza che, con molta probabilità, farà discutere (e divertire) gli appassionati ancora a lungo.

Nel frattempo, Niantic ha già svelato le date dei prossimi Community Day: i fan dovrebbero dunque appuntarsi tali giornate sul proprio calendario e tenersi liberi da eventuali impegni.

Se siete interessati anche voi ad iniziare la vostra avventura ma non sapete da dove cominciare, potete sempre dare un’occhiata alla nostra guida completa di Pokémon GO.