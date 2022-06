Lechonk come fosse su Game Boy Color è già leggenda

Lechonk è ormai già un mito per ogni fan dei Pokémon che si rispetto. La creatura simile a un simpatico maialino ha infatti conquistato il cuore degli appassionati, specie dopo gli ultimi trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto.

Senza nulla togliere a Leggende Pokémon Arceus, che potete recuperare su Amazon, la serie è infatti pronta a tornare grazie anche alla classica suddivisione in due titoli.

Giorni fa abbiamo potuto ammirare gli starter di Scarlatto e Violetto, un motivo come un altro per ricominciare a discutere dei mostriciattoli collezionabili più famosi di sempre.

Dopo aver scoperto la data di uscita della coppia di giochi, Lechonk è tornato ancora una volta a far parlare di sé, nella maniera migliore e più retrò possibile.

Come riportato anche da Game Rant, un redditor di nome Albhedos_workshop ha condiviso un’animazione molto particolare dedicata proprio al buffo Lechonk.

La breve clip mostra il Pokémon che dorme nell’erba, respirando lentamente mentre si assopisce. L’animazione ha una grafica pixellata simile a quella di alcuni vecchi giochi della serie (specie i capitoli per Game Boy Color), il che la rende un bel tuffo nel passato.

Albhedos_workshop ha anche lavorato su alcuni piccoli dettagli, come il movimento dell’erba quando Lechonk respira. Si tratta di un risultato davvero adorabile, dedicato a uno dei mostriciattoli tascabili più amato da tutti coloro che attendono con ansia i prossimi giochi dei Pokémon.

Restando in tema, un altro fan con parecchia fantasia ha preso Lechonk e ha deciso di trasformarlo in versione shiny, per un risultato che è tutto da vdere.

Ma non solo: vi ricordiamo che se avete intenzione di preordinare Scarlatto e Violetto vi consigliamo di recuperare la nostra guida dedicata, in modo da non farvi trovare impreparati.

