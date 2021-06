Pokémon GO rischia di fare arrestare una famiglia (ma c’è un perché)

Pokémon GO, l’ormai celebre titolo in realtà aumentata dedicato ai mostriciattoli collezionabili più famosi del mondo, ha riguadagnato enorme popolarità.

In attesa di Pokémon Diamante Lucente, c’è grande hype anche per Pokémon G0 Fest 2021 si svolgerà dal 17 al 18 luglio, con imperdibili novità per i fan.

E se gli appassionati hanno già gradito e non poco la possibilità di catturare tutti i Pokémon leggendari mai apparsi nel gioco, le creature nate dalla mente di Satoshi Tajiri hanno però creato un bel grattacapo a una normale famiglia intenta a giocare al titolo Niantic.

Via Reddit, un giocatore ha infatti raccontato di uno spiacevole evento capitatogli proprio mentre era intento a collezionare Pokémon in compagnia di sua madre e alcuni suoi amici.

Il ragazzo ha infatti raccontato che, mentre il gruppo era in viaggio in direzione di una palestra, tutti insieme hanno deciso di fermare l’auto in cui viaggiavano proprio per catturare alcune creature avvistate nella zona.

Durante quella sosta non prevista, con gran sorpresa da parte dei presenti, la polizia è intervenuta in direzione della vettura per alcuni controlli del caso. La motivazione? Una segnalazione relativa a un presunto spaccio di droga.

Stando al racconto, la madre al volante ha prontamente mostrato all’ufficiale il suo telefono, risolvendo in breve tempo l’equivoco.

Da quanto rivelato dalle forze dell’ordine, la ‘segnalatrice’ sarebbe una donna che vive a un isolato di distanza dai protagonisti della vicenda, tanto che non si tratterebbe della prima volta che decide di chiamare la polizia per motivi decisamente inconsueti.

Fortunatamente, Pokémon GO ha dalla sua anche alcuni episodi decisamente più positivi di quello appena raccontato: sapevate che alcune settimane fa hanno ‘dato il nome’ ad una specie di coleotteri da poco scoperta?

Ricordiamo anche che oltre a Diamante Lucente e Pokémon Legends Arceus, il prossimo gioco della serie uscirà su Switch a luglio.

Ma non solo: avete già letto anche che i fan sono in mobilitazione dopo che Pokémon GO ha annunciato l’intenzione di cancellare le misure prese per la pandemia da Covid-19?