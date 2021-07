Pokémon GO, scovata una creatura mai vista (ma c’è una spiegazione)

Pokémon GO, free-to-play di Niantic dedicato ai mostri collezionabili più famosi dei videogiochi, continua a riscuotere un successo crescente.

L’uscita di Pokémon Diamante Lucente è prevista per il 19 novembre, e il titolo in realtà aumentata costituisce un ottimo passatempo in attesa di prodotti più “classici”.

Se siete fan del franchise vi consigliamo di appuntarvi le date del 17 e 18 luglio, giorni in cui si svolgerà il Pokémon GO Fest 2021, durante il quale avrete l’occasione di catturare tutti i leggendari.

Ma fate attenzione ai luoghi in cui vi apposterete, o potreste incorrere in una brutta esperienza come quella vissuta da una famiglia dedita alla ricerca dei loro Pokémon preferiti.

Se avete familiarità con Pokémon GO o con i titoli della saga in generale, conoscerete la possibilità di usufruire delle uova per ottenere delle versioni base dei Pokémon già evoluti.

Un utente di Reddit ha avuto una brutta esperienza proprio durante la schiusa dell’uovo, e si è trovato davanti a una creatura mai vista prima.

Il fan aspettava la nascita di Sableye, introdotto nella terza generazione, e così è stato, finché qualcosa non è cambiato all’improvviso.

«Dopo essere uscito dal guscio, il Pokémon si è trasformato in un’altra versione con un cappello simile a quello indossato da Litwick», ha spiegato il videogiocatore, che ha aggiunto di non aver trovato ulteriori dettagli su Google.

Dopo aver chiesto agli amici e anche a suo fratello, esperto in materia quanto lui, l’utente si è rivolto alla community di Reddit, dove ha finalmente trovato la risposta alla sua domanda.

Si tratta di un uovo relativo all’evento di Halloween, grazie al quale è stato possibile ottenere un Sableye con delle caratteristiche estetiche diverse. Litwick è infatti un Pokémon di tipo Spettro, decisamente attinente con la ricorrenza.

Niantic è sempre attenta a supportare e aggiornare Pokémon GO, e l’update di luglio è davvero ricco di novità. Se amate il titolo, non lasciatevelo sfuggire.

Il prodotto ha causato una vera e propria “febbre” per la caccia alle creature create da Satoshi Tajiri, e un uomo ha addirittura violato il lockdown per catturarne alcune.

Ma attenzione: a partire dal prossimo mese, verranno reintrodotte le misure in vigore prima della pandemia e sono stati già in molti ad avere qualcosa da ridire.