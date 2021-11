Pokémon festeggia i suoi 25 anni con le nuove scarpe ufficiali (e non solo)

Il 2021 è l’anno che ha segnato i primi 25 anni di Pokémon, uno dei franchise più popolari e amati di sempre in tutto il mondo, che proprio pochi giorni fa ha visto arrivare sul mercato i suoi ultimi videogiochi ufficiali.

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono infatti i remake di quarta generazione, usciti per festeggiare i primi 15 anni dal lancio ufficiale dei capitoli per Nintendo DS: il franchise stesso ne ha però già compiuti 25 ed è pronta a festeggiarli con una nuova linea di abbigliamento ufficiale.

Nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che i remake di quarta generazione hanno dimostrato di essere molto fedeli ai capitoli originali, ed è stato proprio questo il suo più grande successo.

Da un certo punto di vista, forse si sono dimostrati perfino troppo fedeli, visto che gli appassionati hanno già scoperto un trucco per clonare i Pokémon.

Come riportato da GameSpot, la nota marca di abbigliamento Converse, celebre soprattutto per le sue iconiche scarpe, ha appena annunciato di aver avviato una collaborazione con Pokémon per la realizzazione di nuovi accessori per gli appassionati della serie.

Sarà dunque possibile presto acquistare delle bellissime scarpe di colore nero, con il logo del franchise ben visibile e una rappresentazione dei Pokémon di prima generazione più iconici: gli starter Bulbasaur, Charmander, Squirtle e l’immancabile Pikachu.

Contemporaneamente, Converse ha anche deciso di realizzare due scarpe alternative e più colorate destinate ai bambini, raffiguranti più nel dettaglio Pikachu e Jigglypuff.

Pikachu si è anche reso il protagonista di un’altra bella felpa a tema, con il marchio converse ben visibile e dettagli elettrici di colore giallo su uno sfondo nero.

Contemporaneamente, Converse ha anche annunciato che ci sarà la possibilità di creare i propri design personalizzati sulle scarpe, scegliendo gli starter di Kanto preferiti e il colore da noi desiderato per avere accessori davvero unici.

Ci saranno anche tanti altri capi d’abbigliamento a tema con il noto marchio: il prezzo di questi oggetti varierà da 33$ a 87$, ma non è purtroppo ancora chiaro se arriveranno sul territorio italiano.

Ad ogni modo, se siete interessati anche voi a recuperare Diamante Lucente e Perla Splendente e avete bisogno di una mano, vi suggeriamo di dirigervi alla nostra guida completa.