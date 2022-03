Kirby si può trasformare anche in una torta e vogliamo mangiarla adesso

La voracità di Kirby lo rende un guerriero formidabile nel copiare le abilità altrui, ma anche un gran mangione.

Lo abbiamo riscoperto anche nell’ultima avventura per Nintendo Switch, dove il nostro eroe dà sfoggio di tutte le sue migliori capacità.

Un titolo che stato molto faticoso per il team di sviluppo, che per la prima volta si è ritrovato a dover inserire Kirby in un mondo completamente 3D.

Mondo che ci è piaciuto moltissimo, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Kirby e la Terra Perduta.

Nel nuovo gioco per Nintendo Switch, Kirby può usare la Boccomorfosi per assorbire una serie di oggetti e trasformarsi in qualcosa di nuovo, mangiandoli.

Una delle prime trasformazioni rese note è quella relativa alle automobili, che la community ha subito ribattezzato Carby con un ovvio gioco di parole.

Tra meme, fan art ed omaggi di ogni tipo, qualcuno ha voluto andare anche oltre creando una torta a forma di Carby.

In realtà, come vedrete nel video qui sotto, si tratta di una inception di Kirby. Nel gioco la pallina rosa può infatti mangiare una torta a forma di sé stesso, che assorbe una macchina.

Non chiedete. Guardate solo la bontà di questo video:

La ricetta, andando a spanne con la traduzione, contiene pan di spagna, fragole, ciliege, mini-biscotti, e dell’icing colorato per dare i dettagli estetici alla torta. Se la fate, diteci come viene e, magari, speditene una in redazione.

Kirby è un personaggio insospettabilmente fondamentale per Nintendo, dal quale la Casa di Kyoto è riuscita ad incassare anche delle cifre considerevoli.

A proposito di torte, anche i rivali di PlayStation hanno avuto un dolce che omaggia il brand di videogiochi giapponese, ed è anche questa molto buona.

E come poteva non mancare la Dark Souls delle torte? No, davvero, qualcuno ha fatto una torta a tema con il titolo From Software.