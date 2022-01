Intanto, a Taipei qualcuno ha preso Leggende Pokémon Arceus un po’ troppo sul serio…

Da qualche giorno, i milioni di appassionati in tutto il mondo hanno potuto mettere le mani su Leggende Pokémon Arceus, che segna il nuovo corso della serie con tante novità mai viste prima.

Nonostante i dubbi e le perplessità che riempivano le menti dei giocatori, riguardanti nello specifico proprio le aggiunte rivoluzionarie in rottura con il passato della serie, il nuovo gioco Pokémon ha stupito sia pubblico che critica.

Leggende Pokémon, infatti, porta una vera e propria ventata di aria fresca in un franchise che cominciava a sentire il peso degli anni sulle spalle, e si reiterava praticamente sempre tramite le stesse meccaniche.

Con la sua natura più simile a open world, le sue rinnovate dinamiche di cattura dei mostri e la peculiare ambientazione, Arceus stupisce in molti modi. Se volete sapere come, vi consigliamo di dare uno sguardo alla nostra recensione.

Ovviamente non si è perso tempo per sottolineare l’enorme popolarità di cui gode il brand Pokémon in tutto il mondo e, per promuovere l’uscita del titolo, a Taipei si sono inventati qualcosa di veramente singolare.

Tramite un post su Facebook, scopriamo che una linea della metro della metropoli di Taiwan è stata invasa da Pokémon di ogni tipo.

L’interno dei vagoni è stato decorato, dal soffitto al pavimento, con le immagini dei famosi mostriciattoli, naturalmente insieme alla pubblicità dell’uscita del gioco su Nintendo Switch.

Sicuramente non c’erano dubbi sull’estrema popolarità del franchise, ma siamo piuttosto sicuri che i fan di Pokémon saranno particolarmente felici di mettersi comodi in questi vagoni.

Nel frattempo, Leggende Pokémon Arceus ha convinto così tanto il pubblico al lancio da battere ogni record di vendita.

Se volete potete, infine, consultare le nostre guide sul gioco, che trovate tra le pagine di SpazioGames.