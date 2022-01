Con buona pace delle polemiche, Leggende Pokémon Arceus batte ogni record di vendita

Leggende Pokémon Arceus è uscito da pochi giorni ed è già sulla bocca di tutti, con le recensioni che hanno premiato le novità nonostante un comparto tecnico migliorabile, e polemiche un po’ in ogni dove da chi aveva già deciso che fosse un gioco deludente senza averlo nemmeno provato.

Il nuovo titolo della serie dei mostriciattoli tascabili più famosi al mondo si presenta come un unicum nella storia della serie, con l’intento di fornire ai giocatori un’esperienza come mai vista prima.

Il gioco, per la prima volta nella storia del franchise, dà una libertà decisamente inedita che si sostanzia nella sua natura open world, e permette di catturare i mostri nell’overworld senza la necessità di entrare in combattimento.

Leggende Pokémon è inoltre il primo titolo della saga a non essere venduto in coppia, al contrario di Pokémon Spada e Pokémon Scudo.

Questo nuovo ambizioso progetto introduce novità in molti ambiti e adesso sta venendo ripagato anche dai numeri di vendita, che stanno battendo record su record in diversi paesi.

Stando al rivenditore britannico Currys, Arceus ha già stabilito il record di vendite per la compagnia. Il rivenditore esiste da decenni (via Gamerant) e il nuovo gioco Pokémon è diventato il titolo più preordinato nella storia della catena.

BREAKING

Pokémon Legends: Arceus on the Nintendo Switch is officially the most pre-ordered game EVER in Currys' history

Are you ready to explore the lands of the Hisui region? #LegendsArceus pic.twitter.com/Zb6lY8QQgM

— Currys (@currys) January 25, 2022