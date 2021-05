Pokémon Diamante Lucente, Perla Splendente e Leggende, ecco le date

The Pokémon Company ha svelato le date d’uscita dei suoi prossimi giochi, un trittico che comprenderà remake e nuovi approcci allo storico franchise.

L’ultima uscita della saga è New Pokémon Snap, un Instagram a base di mostriciattoli che ha da subito raccolto il favore dei giocatori.

Pur non battendo Resident Evil Village, infatti, l’esclusiva Nintendo Switch si è comunque classificata sul podio delle vendite italiane al lancio.

Se non conoscete il gioco o volete approfondirlo, la nostra recensione di New Pokémon Snap vi dirà tutto quello che dovete sapere.

Quanto alle notizie di oggi, apprendiamo dal sito ufficiale di The Pokémon Company le date dei prossimi tre titoli della saga.

Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente saranno disponibili a partire dal 19 novembre 2021.

I due titoli non hanno certo bisogno di presentazioni; sono rifacimenti dei popolari Pokémon Diamante e Pokémon Perla, descritti così da TGC:

«Le avventure in Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente avranno luogo nella regione di Sinnoh. Con la sua natura rigogliosa e l’imponente Monte Corona a dominare il suo paesaggio, la regione di Sinnoh è una terra ricca di leggende tramandate nel tempo. Qui visiterai una varietà di luoghi lungo il tuo cammino per cercare di diventare Campione o Campionessa della Lega Pokémon».

Leggende Pokémon Arceus è invece dato in uscita sorprendentemente presto: sarà infatti nei negozi già dal 28 gennaio 2022.

Nel caso vi foste persi l’annuncio ufficiale, questa è una descrizione di quello che si propone come gioco più innovativo dedicato all’IP degli ultimi anni:

Il gioco Leggende Pokémon Arceus rende onore alle meccaniche di gioco che caratterizzano i giochi Pokémon, introducendo allo stesso tempo nuovi elementi RPG e d’azione. In un’epoca lontana, dovrai catturare e studiare Pokémon selvatici per creare e completare il primo Pokédex della regione di Sinnoh.

Un gioco che, non l’abbiamo nascosto, ci ha ricordato fin dal primo istante The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Se non altro, non siamo stati i soli a scorgere questo parallelo: in rete, la somiglianza è diventata quasi un meme tra i fan (colpiti, va detto, piacevolmente).

Se siete interessati all’acquisto, potete dare un’occhiata qui per scoprire dove effettuare il pre-order al miglior prezzo.