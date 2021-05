I Pokémon alzano bandiera bianca: l’horror domina le vendite italiane

IIDEA, l’associazione di settore del nostro paese, ha presentato i dati di vendita dell’ultima settimana, rivelando prestazioni sontuose per un nuovo, attesissimo titolo horror.

Il ritorno della saga dell’orrore Capcom con Resident Evil Village è stato salutato con una grande accoglienza da parte degli appassionati del gaming in Italia.

Il franchise è tornato a raccogliere consensi tra i fan grazie alla sua ritrovata vena esplorativa, dimenticata dai tempi di Resident Evil 4.

Questo non ha significato un abbandono delle atmosfere più cupe cui abbiamo assistito invece in Resident Evil 7, anzi, al contrario, ci sono stati momenti di puro terrore per i gamer.

È online la classifica settimanale dei #videogiochi più venduti in Italia. Essa fa riferimento a dati combined, sommando le vendite retail a quelle digitali. L’asterisco è indice di dati esclusivamente retail.https://t.co/n1DTMS4COk

Week 18 | 3 maggio – 9 maggio 2021 pic.twitter.com/iILW2A8FoR — IIDEA (@IIDEAssociation) May 17, 2021

Un mix che evidentemente ha fatto breccia nel pubblico italiano, che ha premiato Resident Evil Village con il gradino più alto del podio nella Week 18 2021.

Nella settimana che copre dal 3 al 9 maggio, infatti, l’ultima iterazione del survival horror si è portato a casa il primo posto con la versione PS5 e il secondo con quella per PS4.

Una doppietta d’autore che ha lasciato a bocca asciutta, per così dire, New Pokémon Snap, che su Nintendo Switch si è conquistato comunque un terzo posto da grandi firme.

Se questo è il podio nella gradutoria complessiva, chiaramente non ci sono cambiamenti su quella per le esclusive console, dal momento che tutti e tre i prodotti in elenco si rifanno a PS5, PS4 e Switch.

Su PC, Tekken 7 (terzo) e Little Nightmares (secondo) fanno da apripista per il dominio anche qui firmato Resident Evil Village.

Come specifica IIDEA, la classifica fa riferimento a dati combined, sommando le vendite retail a quelle digitali. Tuttavia, nel caso di New Pokémon Snap, Nintendo non fornisce i dati sul digital.

Insomma, il pubblico italiano continua a mostrarsi particolarmente sensibile alle novità del mercato, come quando un insospettabile ha battuto GTA e FIFA.

Una sensibilità confermata anche per quanto riguarda PS5, la cui adozione sta evidentemente trainando l’acquisto del software da alcune settimane.

L’Italia dei videogiochi ha recentemente ricevuto un riconoscimento importante da parte del governo, e questo potrebbe significare che, un giorno, in queste top troveremo anche dei prodotti nostrani.