Pokémon Perla Splendente e Pokémon Diamante Lucente: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

In occasione dell’ultimo Pokémon Presents, The Pokémon Company e Nintendo hanno annunciato ufficialmente Pokémon Perla Splendente e Pokémon Diamante Lucente, remake degli originali Pokémon Perla e Pokémon Diamante realizzato da ILCA, oltre a Leggende Pokémon: Arceus, open world interamente originale che presenterà diverse novità al suo sistema di combattimento.

In una nota ufficiale, è stato affermato che «Pokémon Perla Splendente e Pokémon Diamante Lucente consentono ai fan di vivere le storie originali e le feature di Pokémon Diamante e Pokémon Perla in un modo rinnovato. I giochi originali sono stati ricreati in modo fedele e vivacemente rivitalizzati per Nintendo Switch. Il senso di dimensioni delle città e dei percorsi è stato fedelmente preservato e i fan che hanno giocato i giochi originali riconosceranno molti luoghi familiari. Questi giochi sono stati aggiornati con delle novità facili da capire e rivolte ai giocatori che avete visto nelle uscite recenti della saga videoludica Pokémon, in aggiunta a delle scene di battaglia ravvicinate e personali.»

I due titoli sono stati riprodotti fedelmente con dei colori ravvivati e brillanti per Nintendo Switch, mantenendo le proporzioni delle città e dei percorsi, così che gli appassionati potranno riconoscere luoghi a loro familiari. I pokémon starter saranno Turtwig, Chimchar e Piplup.

Pokémon Perla Splendente e Pokémon Diamante Lucente saranno lanciati quest’anno in esclusiva per Nintendo Switch. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One.

Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.