New Pokémon Snap è il videogioco rilassante di cui avete bisogno ora | Recensione

New Pokémon Snap è il nuovo punto del percorso nella celebrazione del franchise Pokémon da parte di Nintendo e The Pokémon Company. A venticinque anni da quando i mostriciattoli tascabili di Satoshi Tajiri hanno cambiato per sempre gli equilibri di quello che intendiamo come “brand videoludico”, salvato la Grande N dai momenti più bui e creato uno dei fenomeni più potenti della cultura pop.

Un titolo che arriva come un sequel di un progetto di vent’anni fa, Pokémon Snap per Nintendo 64, ancora oggi uno dei videogiochi Pokémon più strani ma tra gli spin-off più apprezzati da critica e pubblico. Da HAL Laboratory a Bandai Namco che, dopo Pokkén Tournament e altre collaborazioni nei franchise Nintendo (tra cui le ultime iterazioni di Super Smash Bros.), ha acquisito una grande fiducia all’interno della Grande N ed è autore proprio di New Pokémon Snap.

Pensato come un vero e proprio seguito, che riprende la formula originale espandendola ulteriormente sia per il numero sconfinato di nuovi Pokémon che esistono rispetto al 1999, sia per le soluzioni di gameplay più strette. Un videogioco abbastanza unico, figlio di quella voglia di sperimentazione degli anni ’90 e che è rimasta identica anche oggi. Quel prefisso “New” non è affatto casuale perché New Pokémon Snap è, con le dovute differenze e novità che vi andremo a spiegare, esattamente ciò che era all’epoca: un puzzle game in cui fotografare Pokémon.

Oltre i cieli dell’avventura, lancia senza paura, la tua Sfera Lumina

Nella regione di Lentil c’è una leggenda Pokémon, ovvero quella dei mitologici Pokémon Lumina, misteriose creature che sono legate ad un lontano passato che coinvolge una meteora caduta sulla regione. I residui della roccia stellare si sono sparsi per tutta la regione, generando questi speciali Pokémon che, di notte, si illuminano ed emettono spettacoli di luce unici ed avvolgenti. Questo è il pretesto narrativo di New Pokémon Snap, ovviamente semplice e funzionale a dare un senso al nostro provetto fotografo che dovrà aiutare il Prof. Speculux a costruire l’intero Fotodex e scoprire tutti i segreti dei Pokémon Lumina.

Di fatto il titolo riprende la stessa formula alla base del predecessore, dove saremo chiamati ad esplorare dei percorsi con la navicella NEO-UNO, muovendoci su binari con l’obiettivo di fotografare più Pokémon possibili e nel miglior modo possibile. Il Prof. Speculux valuterà poi le nostre foto guardando alla posa, la composizione, o la presenza di altri Pokémon nello scatto, e il punteggio andrà a sbloccare nuovi livelli di esplorazione per ogni percorso, i quali sbloccheranno nuovi bivi, nuovi Pokémon nella stessa zona e nuove situazioni in cui questi si troveranno di volta in volta.

I percorsi hanno segreti e strade da scoprire.

Ogni isola ha un suo bioma e di conseguenza un certo tipo di Pokémon che la abita, i quali sono divisi nei vari percorsi che ogni isola mette a disposizione. Foreste, deserti, isole ed altri biomi che non possiamo e non vogliamo svelarvi, nei quali scoprire di volta in volta un pattern di movimenti di un Pokémon, una strada segreta o un modo diverso per interagire con la fauna locale e, di conseguenza, generare situazioni differenti da fotografare.

A fronte di quella che può sembrare inevitabilmente una iterazione con poca varietà, perché di fatto dovrete esplorare più e più volte ogni singolo percorso per tentare di fare fotografie sempre migliori, New Pokémon Snap mette a disposizione una serie di strumenti, e modi per interagire con l’ambiente ed i Pokémon, che vi porteranno a provare sempre una soluzione nuova ad ogni tentativo.

La mela soffice permette di attirare i Pokémon, ma non tutti ne sono golosi e dovrete capire a quali di loro piacerà o meno, e il frutto può essere usato inoltre per interagire con l’ambiente circostante come banale strumento da lancio. Con il radar, invece, è possibile scovare segreti all’interno dei percorsi come antiche rovine, strade secondarie, o elementi strani con cui interagire per far apparire nuovi Pokémon o cambiare momentaneamente alcuni aspetti dello scenario, e le onde sonore dello strumento possono indurre delle reazioni particolari nelle creature. Così come un altoparlante che emette una canzoncina che può scatenare una piccola danza, oppure svegliare i Pokémon dormienti.

In New Pokémon Snap dovete allenare il vostro occhio da fotografo e cogliere i migliori momenti.

In tutto questo si aggiungono anche le Sfere Lumina, create dal Prof. Speculux. Queste particolari sfere frutto dell’ingegno dello scienziato possono interagire con i Pokémon normali per illuminarli, rendendoli così più affascinanti da fotografare (significa quindi ottenere più punti), permettono ai Pokémon Lumina di apparire nel loro massimo splendore, ed interagiscono con i cristallofiori presenti in ogni percorso. Illuminare uno di questi cristalli in fondo al mare può attirare, ad esempio, un piccolo banco di Luvdisc fornendovi sul proverbiale piatto d’argento uno scatto unico.

Sono tante, quindi, le interazioni possibili con l’ambiente ed i Pokémon. Considerando che, per ogni livello di esplorazione, lo scenario sarà sempre identico, vi ritroverete a pianificare mosse, spostamenti ed uso degli strumenti per cercare di immortalare sempre qualcosa di nuovo, capire come attirare un Pokémon, o come far sì che una determinata situazione possa diventare ancora più affascinante o dinamica così da poterla fotografare ed ottenere più punti.

Un brillantissimo Meganium.

New Pokémon Snap: fotografateli futti!

Nella parte centrale dell’avventura, che abbiamo portato a termine in poco più di dodici ore, New Pokémon Snap indugia giusto un po’ troppo nel costringere a ripetere determinate sezioni con lo scopo di aumentare il livello di esplorazione, e quindi permettere al Prof. Speculux di fare nuove scoperte e sbloccare nuove parti di Lentil. Quando però si esce da questo piccolo momento di stallo, e New Pokémon Snap restituisce libertà al giocatore di esplorare dove e come vuole, l’esperienza di gioco sa essere incredibilmente accattivante e rilassante allo stesso tempo.

Nel primo caso perché, dopo la citata fine dell’avventura, non pensiate che completare il Fotodex sia semplice. Per ogni Pokémon (non possiamo svelare quanti, ma non sono affatto pochi) bisogna collezionare quattro foto di altrettante categorie di valore, da una a quattro stelle in base alla bellezza della foto. Alla fine della nostra partita siamo riusciti a completare giusto una manciata di Pokémon, mentre le altre pagine del Fotodex sono rimaste bellamente incomplete.

Considerato il livello di esplorazione di ogni percorso che sblocca nuove creature da trovare, così come comportamenti a volte difficilmente prevedibili, alcuni Pokémon saranno veramente un’impresa da fotografare in determinate condizioni. Inoltre molti percorsi hanno varianti di giorno e di notte, e le minisfide si aggiungo alla serie di obiettivi che dovrete soddisfare per completare il gioco al massimo.

Le minisfide vi costringeranno a dare fondo alla vostra inventiva per fare le foto giuste.

A questo proposito va detto che, in certe situazioni, le interazioni possibili con i Pokémon non sono chiarissime. Ci si ritrova, di tanto in tanto, a non capire quale sia la distanza necessaria dove lanciare una mela soffice, o cosa una Sfera Lumina possa fare esattamente in un determinato contesto, e di fronte allo smarrimento si rischia di ritrovarsi a lanciare furiosamente oggetti davanti a noi sperando che accada qualcosa. È interessante, nonché stimolante, come New Pokémon Snap non suggerisca mai in maniera aperta i comportamenti di un Pokémon ma avremmo gradito, magari anche in maniera criptica nel Fotodex, qualche informazione in più che potesse stimolare il giocatore a sperimentare.

Mentre per i completisti c’è materiale su cui lavorare per decine e decine di ore, New Pokémon Snap riesce ad essere un’esperienza incredibilmente rilassante, ed unica. In un momento storico in cui la ricerca della sfida sembra essere l’unica attrattiva per una gran parte dei giocatori, l’esistenza di un puzzle game fotografico come questo è una manna. Complice anche, e soprattutto, una resa tecnica davvero di ottimo livello.

Non aspettatevi scenari spaccamascella dal punto di vista grafico, ma tutti i percorsi di New Pokémon Snap sono ben caratterizzati, costruiti in maniera interessante dal punto di vista estetico e di gameplay, fatti di colori sgargianti e suggestioni ben delineate. Scorrazzare con la NEO-UNO mentre si assiste alle scene di vita comune dei Pokémon che si rincorrono, dormono, combattono tra loro, scappano alla vista della navicella o al contrario sono curiosi, reagiscono agli stimoli che gli vengono dati, o semplicemente se ne stanno per i fatti loro, è un’esperienza di gameplay rilassante come poche altre ce ne sono sul mercato al momento.

Le stesse animazioni dei Pokémon, le scenette a cui assisterete se aguzzerete l’occhio, sono così ben fatte da rappresentare di per sé uno stimolo ulteriore a ritentare un percorso già fatto, al solo scopo di tentare di immortalare un momento nuovo o, semplicemente, goderselo.

Non male, eh?

Le incursioni fotografiche dei Pokémon Lumina sono invece più evocative, delle vere e proprie “boss fight” tra un milione e mezzo di virgolette. Protagonisti unici, o quasi, delle incursioni, i Lumina vanno stimolati con le omonime sfere, rincorsi, con tanto di possibilità di dover interagire con l’ambiente o risolvere dei piccoli puzzle per continuare ad inseguirli e fotografarli. Momenti che, come un percorso qualunque, sono a loro volta dotati di più livelli di esplorazione, e che quindi diventano molto più interessanti e stratificati.

Insomma, New Pokémon Snap è la classica esperienza first party di Nintendo. Un videogioco da prendere in mano una volta ogni tanto, giochicchiare qua e là senza troppe pretese, godendoselo comunque. Oppure, un titolo su cui spendere decine di ore per completare ogni sfida proposta, scoprendo uno strato di gameplay ulteriore che non sembrava avere all’inizio.