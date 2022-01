Pokémon Diamante Lucente ha un omaggio rarissimo (e solo per oggi)

I fan sono rimasti piacevolmente colpiti da Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, nonostante qualche bug lungo il percorso, a cui ora si aggiunge un Easter Egg davvero molto particolare.

Visto che l’aggiornamento 1.1.3 di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sembra aver corretto diversi glitch parecchio noiosi, ora è il turno di godersi il gioco al massimo delle possibilità.

Questo, a fronte del fatto che Diamante Lucente ha in ogni caso ottenuto un posto davvero notevole nella classifica dei titoli più scaricati su Switch eShop.

Ora, come riportato da Nintendo Life, un raro Easter Egg nascosto nei giochi originali Pokémon Diamante e Perla è riapparso a sorpresa nei remake per Switch.

Junichi Masuda, direttore e compositore della colonna sonora oltre che di tanti altri titoli dedicati ai Pokémon, festeggia il suo compleanno oggi, 12 gennaio.

Per onorare l’artista la città di Snowpoint sarà decorata con tanta polvere di diamanti – dando all’intera città un tocco di brillantezza.

Just like old times – visit Snowpoint City on Jan 12th in BD/SP to see some sparkling diamond dust fall to celebrate @Junichi_Masuda 's birthday! pic.twitter.com/10hjbQrhJe

— Jack ✌️ (@jackrobken) January 12, 2022