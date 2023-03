PlayStation VR2 funziona anche su PC, ma non è affatto next-gen

PlayStation VR2 è disponibile da un po’ e i giocatori stanno cominciando a sperimentare con la nuova generazione di realtà virtuale di PlayStation. Ma anche di PC, in un certo senso.

Il visore di Sony, che trovate su Amazon, è arrivato anche con una selezione di giochi non indifferenti ad accompagnare il lancio.

Una lineup importante che accompagna PlayStation VR2 per affiancarsi alle PlayStation 5 di tutti i fan che l’aspettavano con ansia.

E anche se uno di questi è stato rinviato poco prima del day one, i giocatori si stanno comunque divertendo molto con il visore.

Come riporta PC Gamer, infatti, alcuni early adopter di PlayStation VR2 si sono chiesti se fosse possibile collegare il visore al PC. Qualcuno ha anche provato a dare una risposta.

Il risultato lo potete vedere nel video poco più sotto, il tentativo di collegare il visore di PlayStation ad un PC.

Nonostante l’ecosistema PC non riconosca nativamente PlayStation VR2, come è logico immaginare, in realtà c’è un modo per renderlo funzionante: collegandolo direttamente alla scheda grafica utilizzando la connessione USB Type-C integrata.

Non sono molte le schede grafiche che permettono questo tipo di collegamento, ed è necessaria una porta USB-C I/O insieme a una nuova modalità alternativa chiamata VirtualLink, progettata principalmente per l’uso con visori per realtà virtuale.

Tuttavia il risultato non è esattamente dei migliori, perché PlayStation VR2 su PC funziona solamente come se fosse un secondo schermo visibile solamente tramite il vistore.

La speranza ora è che qualche modder riesca a sfruttare questo exploit per renderlo completamente funzionante, dando il via a nuove potenzialità.

Per chiunque voglia provare a capirci qualcosa, Sony ha pubblicato un classico video teardown pochi giorni prima dell’uscita: lo trovate qui.

E se proprio questi video non vi bastano ancora c’è anche il nostro unboxing da recuperare: lo trovate qui.