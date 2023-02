PlayStation VR2 si mette a nudo con il video teardown ufficiale di Sony

PlayStation VR2 sta per arrivare portando la nuova generazione di realtà virtuale nelle case degli utenti di PlayStation 5.

Il nuovo visore (che trovate su Amazon tramite invito) spianerà la strada al futuro della VR di PlayStation, con tante novità.

Molte delle quali sono state confermate e aggiornate da Sony qualche settimana fa pubblicando un esaustivo post con tante domande e risposte frequenti.

E mentre la lineup di lancio è ormai completa e confermata, PlayStation VR2 svela i suoi ultimi segreti con i video definitivi.

Due video che Sony ha pubblicato per mostrare completamente cosa c’è sotto al cofano di PlayStation VR 2, i cosiddetti video teardown.

Nei video, gli ingegneri hardware Takamasa Araki e Takeshi Igarashi forniscono uno sguardo dettagliato alla struttura interna e alla filosofia di design alla base dell’imminente visore PS5 e dei suoi controller Sense.

Il primo video, che vedete qui sopra, mostra Takamasa Araki del team di progettazione meccanica che illustra come lui e il suo team hanno raggiunto il bilanciamento della struttura interna del visore.

Ci sono chicche interessanti come un focus sul sistema di raffreddamento migliorato, l’ottica per la fedeltà grafica e l’impatto ergonomico progettato per il comfort.

Un video al limite del techporn, potremmo dire.

Il secondo video è altrettanto interessante perché mette in mostra i controller Sense, che finora non sono mai stati troppo al centro delle attenzioni di Sony.

Takeshi Igarashi del team di design delle periferiche si tuffa con i suoi occhiali stilosi nella tecnologia di tracciamento del controller. I quali hanno l’obiettivo di amplificare le sensazioni provate in gioco, con tanto di rilevamento del tocco delle dita per seguire i gesti delle mani più naturali durante il gioco, così come il feedback tattile e i trigger adattivi che basarsi sull’innovazione del controller wireless DualSense.

L’esordio di PS VR2 è fissato per il 22 febbraio prossimo, quando il visore sarà proposto sul mercato al prezzo di listino di 599,99 euro.

E se proprio questi video non vi bastano ancora c’è anche il nostro unboxing da recuperare: lo trovate qui.