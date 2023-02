PlayStation VR2: vediamolo nel nostro unboxing!

Questo mese di febbraio segnerà un esordio importante nell’universo PlayStation: sarà infatti il momento del lancio di PlayStation VR2, il nuovo visore per la realtà virtuale che si affiancherà a PS5.

Erede dell’originale PS VR che uscì nel 2016 per PS4, questo visore propone tecnologie aggiornate e vuole essere molto più comodo da utilizzare – anche in virtù di un cablaggio semplificato. Nelle scorse ore è arrivato in redazione e il nostro Silvio Mazzitelli si occuperà di prenderlo in analisi nel dettaglio, scoprendo i suoi giochi più attesi.

Così, in attesa di potervi dire di più sull’esperienza di gioco offerta dal nuovo headset di Sony, possiamo proporvi un rapido video unboxing, dove vediamo insieme a Silvio il packaging del nuovo visore e cosa trovate all’interno della confezione – con anche delle sintetiche prime impressioni sul design dell’headset e dei rinnovati controller.

Potete vedere il video in embed qui sotto, sia nella versione estesa che in quella Short presente su YouTube.

Potete vedere il video anche direttamente su:

La versione Short su YouTube:

PlayStation VR 2: cosa c’è nella scatola

Come potete vedere nel video, all’interno della scatola dell’headset possiamo trovare:

PlayStation VR 2

2 x nuovi controller PlayStation VR 2

1 x cavo di ricarica USB-C

1 x cavo di collegamento a PS5

manuale di istruzioni.

L’esordio di PS VR2 è fissato per il 22 febbraio prossimo, quando il visore sarà proposto sul mercato al prezzo di listino di 599,99 euro (potete prenotarlo su Amazon).

Nei giorni scorsi, vi avevamo già parlato nel dettaglio della nuova proposta in realtà virtuale di Sony, quando il nostro Marcello Paolillo aveva fatto visita agli uffici italiani di PlayStation per mettere alla prova Horizon: Call of the Mountain. Se vi siete persi la sua disamina, potete farvi un’idea del primo impatto con il visore (e con lo spin-off della saga di Guerrilla Games) nell’articolo dedicato.

Tenete ovviamente d’occhio SpazioGames: nei prossimi giorni passeremo tanto tempo con PS VR2 e vi racconteremo cos’ha da offrire agli amanti della VR la nuova periferica per PS5.