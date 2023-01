PlayStation VR2, uno dei videogiochi di lancio è già stato rinviato

PlayStation VR2 sta per arrivare insieme alla sua interessante lineup di lancio. Una lista di videogiochi che però si assottiglia, con Switchback VR che è stato rinviato di alcune settimane.

Il nuovo visore (che trovate su Amazon tramite invito) spianerà la strada alla nuova generazione di realtà virtuale di PlayStation, e per farlo ha bisogno di titoli interessanti.

Una lineup che Sony ha svelato di recente, rivelando per altro delle produzioni a sorpresa molto interessanti.

La lista di giochi dovrà aggiornarsi però in vista della data di uscita, piazzata per il 22 febbraio prossimo, perché dobbiamo tirare una riga su uno dei giochi previsti al lancio.

Supermassive Games ha preso la decisione di rinviare The Dark Pictures: Switchback VR, spin-off della sua saga horror, che sarebbe dovuto uscire insieme a PlayStation VR2.

Un rinvio non eccessivo, perché di qualche settimana, ma comunque fastidioso perché Switchback VR sarà disponibile a partire dal 16 marzo 2023.

A Message from the Switchback VR team. pic.twitter.com/7w5PvBv7Ps — Supermassive Games (@SuperMGames) January 23, 2023

Il titolo, che Supermassive definisce nel suo comunicato “il progetto VR più ambizioso di sempre”, è molto importante per lo studio e per mantenere una qualità elevata ha deciso di prendersi altro tempo prima di essere pubblicato.

Supermassive vuole restituire ai giocatori “l’esperienza più pulita e terrificante possibile”, e anche per via dell’importanza di PlayStation VR2 è necessario prendersi del tempo per fare le cose come si deve.

«Non vediamo l’ora di rivelare di più sulle nostre sinistre montagne russe infernali», conclude Supermassive nel tweet diffuso in giornata.

Un’esperienza che potrebbe essere molto interessante anche con le funzionalità del nuovo visore, che vi farà sentire la sua tecnologia fino alla punta delle dita. Letteralmente, visto che il tracking dei controller sarà di un altro livello.

Nonostante questo titolo rinviato, il 2023 sarà l’anno in cui vedremo come andrà il secondo tentativo di Sony in questo settore. Secondo gli analisti avrà una partenza lenta ma venderà molto.