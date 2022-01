PlayStation vi fa un regalo, e vi racconta il vostro 2021 con i videogiochi

Nel 2021 abbiamo giocato tantissimo su PlayStation, ed è proprio Sony a darci una mano a ripercorrere la nostra esperienza videoludica dello scorso anno.

Periodo in cui abbiamo visto il debutto di esclusive come Ratchet & Clank Rift Apart, che hanno cominciato a dare lustro alla nuova generazione di PlayStation.

Con quella PS5 che rimane sempre difficilissima da trovare, nonostante tutti i tentativi che Sony sta facendo per rendere acquistabile in maniera più semplice.

Mentre Sony si prepara comunque al nuovo anno, con ben 22 giochi che l’azienda giapponese consiglia di tenere d’occhio tra i tanti che usciranno.

Ma prima di tuffarci nel 2022 dei videogiochi, come spesso accade per tutte le aziende e servizi abbiamo la possibilità di fare il classico wrap up, un riepilogo delle attività dell’anno precedente.

PlayStation non è da meno e, tramite il suo blog ufficiale, ha svelato l’iniziativa per scoprire quanto e come avete giocato lo scorso anno sulla console Sony.

«Nel 2021 i fan di PlayStation hanno vissuto moltissime esperienze fantastiche, come Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart e Deathloop. Con il nuovo anno ormai a pieno ritmo, siamo lieti di presentare la panoramica di PlayStation per il 2021, per celebrare i tuoi risultati di gioco su PS4 e PS5.»

A partire da oggi fino al 20 febbraio, gli utenti di PS4 e PS5 potranno scoprire e condividere la propria panoramica di PlayStation per il 2021, con statistiche quali il numero di titoli giocati, i generi preferiti, i trofei conquistati, il tempo di gioco sui titoli per PS4 e PS5 e altro ancora.

Inoltre, sarà possibile visualizzare le statistiche ottenute collettivamente da giocatori PlayStation di tutto il mondo nel 2021, tra cui l’arma più popolare in Returnal, il numero totale di rottami in Destruction AllStars e la percentuale di giocatori che hanno incontrato Kit in Ratchet & Clank: Rift Apart.

E non è tutto, perché alla fine del procedimento riceverete un codice per scaricare quattro avatar gratuiti, sia su PS4 che su PS5.

