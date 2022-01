Activision Blizzard lancerà ancora giochi su PlayStation? Risponde Sony

Dopo l’acquisizione da quasi 70 miliardi di dollari di Activision Blizzard da parte di Xbox, erano in molti ad aspettarsi una reazione ufficiale da parte di PlayStation.

Il rischio di perdere franchise importanti come Call of Duty su PlayStation è infatti molto elevato, motivo per il quale la maxi-operazione di mercato ha incuriosito molto fan e addetti ai lavori su quello che sarà il futuro del publisher dopo la finalizzazione dell’affare.

Microsoft aveva già lasciato intendere che avrebbe valutato caso per caso se realizzare o meno esclusive, mentre Activision Blizzard ha confermato di avere intenzione di onorare tutti gli impegni già presi.

Sony ha voluto rispondere proprio su quest’ultimo punto, aspettandosi che effettivamente le promesse vengano mantenute non solo sui giochi già disponibili, ma anche su quelli futuri.

In una breve nota affidata a The Wall Street Journal (via Push Square), la casa di PlayStation ha infatti lasciato intendere che Activision Blizzard aveva già firmato contratti per garantire il lancio di nuovi giochi multipiattaforma.

Per questo motivo, un portavoce di Sony ha voluto semplicemente ricordare di aspettarsi che questi contratti vengano davvero onorati fino alla fine:

«Ci aspettiamo che Microsoft rispetti i termini contrattuali e che continui ad assicurarsi che i giochi Activision rimangano multipiattaforma».

Un comunicato breve e diretto, ma che lascia intendere come ci sarebbero degli accordi in piedi con Activision Blizzard per garantire l’uscita di diversi titoli anche dopo la finalizzazione dell’affare, prevista nel 2023.

Proprio come accaduto per Deathloop, uscito in esclusiva su PS5 nonostante l’acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, è altamente probabile che anche i prossimi titoli riceveranno un trattamento simile, almeno fino a quando l’accordo con Sony non scadrà definitivamente.

Al momento non è chiaro se le parole di Sony si riferiscano ad alcuni titoli già in sviluppo o ad un semplice accordo per garantire la disponibilità di tutti i nuovi giochi, anche non ancora programmati, su console PlayStation: è probabile che riusciremo a saperne di più soltanto quando l’accordo sarà finalizzato.

In ogni caso, Microsoft intende sfruttare l’acquisizione per rinforzare notevolmente Xbox Game Pass, garantendo con molta probabilità la disponibilità al day-one dei nuovi giochi in arrivo, anche se multipiattaforma.

La casa di Redmond ha inoltre ammesso di essere particolarmente attratta anche dal mercato mobile e che acquisire King sarebbe uno dei motivi principali dietro l’operazione.