PlayStation svela i giochi più scaricati di luglio: c’è anche Stray

In attesa che arrivi ufficialmente la festa di Ferragosto, PlayStation ha svelato sul proprio blog ufficiale quali sono stati i giochi più scaricati di luglio su PS Store, sia su PS5 che su PS4.

Il podio ha confermato la presenza di due release particolarmente attese per lo scorso mese: stiamo parlando naturalmente di F1 22 (lo trovate in consegna rapida su Amazon) e del tenerissimo Stray, conquistando con successo le prime posizioni in graduatoria.

Una classifica dunque meno sorprendente rispetto a quella dello scorso mese, ma in cui è possibile scoprire anche alcuni tra i titoli più venduti di sempre tornare prepotentemente sulla scena: GTA V e Minecraft sono infatti riusciti a imporsi rispettivamente su PS5 e PS4, conquistando una delle prime tre posizioni.

Tra le nuove release dello scorso mese, quella di maggior successo sul territorio europeo è stata indubbiamente F1 22, che ha conquistato con successo la medaglia d’oro sia su PS5 che su PS4. Curiosamente, sul territorio americano è stato invece Stray a conquistare il primo posto senza alcun problema.

Come al solito è dunque interessante scoprire come cambiano le classifiche americane ed europee, che potete analizzare più dettagliatamente sul PlayStation Blog: di seguito ci concentreremo invece sulle vendite relative al nostro continente.

PS5: i giochi più scaricati di luglio

Vi proponiamo dunque i 10 giochi più scaricati a luglio per PS5 su PlayStation Store, che non vi nascondiamo riservare qualche piccola sorpresa e diversi grandi ritorni:

F1 22 Stray Grand Theft Auto V Star Wars Jedi: Fallen Order NBA 2K22 Among Us The Quarry FIFA 22 Far Cry 6 LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker

Nessun colpo di scena per quanto riguarda le prime due posizioni, conquistate dai due titoli più attesi dello scorso mese, ma appare decisamente curioso scoprire come GTA V non abbia mollato la presa, guadagnandosi una medaglia di bronzo.

Star Wars si conferma inoltre un brand incredibilmente popolare anche sul mercato videoludico con ben due giochi in classifica: Jedi Fallen Order si è guadagnato un eccellente quarto posto, che fa seguito alla medaglia d’oro conquistata a giugno.

PS4: i giochi più scaricati di luglio

Dopo aver analizzato la classifica relativa alla console next-gen di casa Sony, vediamo invece quali sono stati i gusti dei giocatori PS4: anche in questo caso vi proporremo di seguito i 10 giochi più scaricati di luglio.

F1 22 Minecraft Stray Grand Theft Auto V NBA 2K22 FIFA 22 The Crew 2 EA Sports UFC 4 Need for Speed Heat Red Dead Redemption 2

Una classifica dunque molto simile a quella di PS5 per le console della precedente generazione, dove la posizione più sorprendente è sicuramente il secondo posto di Minecraft, riuscito a battere perfino la concorrenza del nuovo arrivato Stray.

F1 22 si è invece confermato un trionfo su entrambe le console, confermando quanto il pubblico europeo segua con estrema attenzione il torneo automobilistico più famoso al mondo.

Per quanto riguarda invece i titoli per PlayStation VR, Beat Saber si conferma ancora una volta il leader incontrastato del mercato dei giochi in realtà virtuale. La classifica dei free-to-play vede invece il prepotente ingresso in graduatoria di MultiVersus, battuto soltanto da Fall Guys sul territorio europeo ma già in grado di conquistare la medaglia d’oro per lo store americano.

