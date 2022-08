Sconti PlayStation Store: i migliori giochi a meno di 5 euro con gli ultimi Saldi Estivi

I lunghissimi Saldi Estivi di PlayStation Store sono ormai vicini alla loro conclusione: tra pochi giorni non sarà più possibile approfittare dei grandi sconti su molti dei titoli più amati dai fan su console.

Questi sono infatti gli ultimi giorni in cui sarà possibile approfittare delle offerte per l’estate: se siete dunque alla ricerca di nuovi titoli da aggiungere alla vostra raccolta, riteniamo che dare un’occhiata agli ultimi sconti disponibili sia un’occasione imperdibile, dato che troverete ottimi giochi anche a meno di 5 euro (potete acquistare una PSN card per ricaricare il vostro portafoglio virtuale su Amazon).

Vi ricordiamo che i Saldi Estivi sono ormai iniziati circa un mese fa, ma recentemente sono stati aggiornati con nuove offerte che includono anche le esclusive più amate.

Dopo avervi già segnalato quali sono i migliori titoli in offerta a meno di 10 euro, è arrivato dunque il momento di scoprire le migliori offerte di PlayStation Store per risparmiare ancora di più e assicurarvi capolavori a prezzi davvero convenienti.

Abbiamo infatti esplorando ancora più a fondo lo store digitale di casa Sony per trovare tutti i migliori prodotti disponibili a prezzi irrisori, che includono grandi perle da non lasciarvi sfuggire.

Di seguito troverete dunque i migliori sconti a meno di 5 euro su PlayStation Store, accuratamente selezionati dalla nostra redazione:

Migliori giochi a meno di 5 euro su PlayStation Store

Among Us a 2,99€ (anziché 3,99€) – Sconto del 25%

a 2,99€ (anziché 3,99€) – Sconto del 25% The Sims 4 a 4,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 75%

a 4,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 75% Unravel Two a 4,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 75%

a 4,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 75% Dragon Ball Xenoverse 2 a 4,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 75%

a 4,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 75% Golf With Your Friends a 4,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 75%

a 4,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 75% Dark Souls II: Scholar of the First Sin a 4,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 75%

a 4,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 75% Titanfall 2 a 3,99€ (anziché 19,99€) – Sconto dell’80%

a 3,99€ (anziché 19,99€) – Sconto dell’80% Goat Simulator a 2,49€ (anziché 9,99€) – Sconto del 75%

a 2,49€ (anziché 9,99€) – Sconto del 75% Overcooked a 3,19€ (anziché 15,99€) – Sconto dell’80%

a 3,19€ (anziché 15,99€) – Sconto dell’80% Just Cause 3: XXL Edition a 4,49€ (anziché 29,99€) – Sconto dell’85%

Naturalmente queste sono soltanto alcune delle numerose offerte a meno di 5 euro disponibili con i Saldi Estivi di PlayStation Store: potete trovare tutti i dettagli e i numerosi ulteriori sconti disponibili al seguente indirizzo, o direttamente dalla vostra console.

Se siete invece alla ricerca di giochi da poter provare senza spendere un centesimo, vi ricordiamo che avete ancora pochi giorni per scaricare un amatissimo picchiaduro di Capcom su PS Store.