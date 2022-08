PlayStation Plus Extra e Premium: una carrellata di nuovi giochi gratis da agosto

Con un post sul suo blog ufficiale e i suoi account social, PlayStation ha messo in campo le sue carte per il mese di agosto, svelando quali sono i giochi che gli abbonati a PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium potranno giocare senza ulteriori esborsi.

I nomi, come era stato promesso, includono tanto della saga Yakuza, ma c’è spazio anche per altri titoli importanti: troviamo incluso nella proposta anche Ghost Recon Wildlands, il titolo di casa Ubisoft basato sulla saga di Tom Clancy. Con loro, entra nella line-up tra gli altri anche Bugsnax, che come ricorderete era stato un dei giochi di lancio di PS5.

Da notare anche l’arrivo di Dead by Daylight, videogioco sempre estremamente popolato e apprezzato da chi cerca esperienze in multigiocatore asimmetriche.

La line-up di agosto sarà quindi composta da:

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Dead by Daylight

Ghost Recon Wildlands

Bugsnax

Metro Exodus

Trials of Mana

Everspace

UNO

Monopoly Madness

Monopoly Plus

Tutti i giochi saranno disponibili nella libreria a partire dal 16 agosto prossimo.

Come sappiamo, gli abbonati al livello Extra (lo trovate su Amazon) hanno diritto ad accedere alla libreria on demand in qualsiasi momento, scaricando i giochi su PS4 o PS5 per giocarli come se li avessero acquistati. Fintanto che hanno un abbonamento attivo, possono continuare a giocarli (a meno che non vengano rimossi dal catalogo di PS Plus Extra).

Gli abbonati al livello Premium, oltre a questo, sommano la possibilità di giocare in cloud, anche se non sappiamo se sarà disponibile per tutti questi titoli o meno. Con il cloud è possibile accedere ai giochi anche da PC, scaricando l’apposita applicazione PlayStation Plus.

Nei giorni scorsi abbiamo proposto sulle nostre pagine un’analisi dell’andamento degli abbonati a PlayStation Plus, di cui trovate il resoconto qui. Rimaniamo in attesa di scoprire che impatto avrà questo nuovo formato dell’abbonamento, lanciato lo scorso 23 giugno in Europa. Per ora, ci limitiamo a ricordarvi che anche parecchi altri Yakuza sono pronti a sbarcare su PS Plus.