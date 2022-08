PlayStation Studios, la nuova acquisizione è ufficiale (ed è al lavoro su un tripla-A)

Continuano senza sosta le operazioni di mercato condotte da Sony per rinforzare i PlayStation Studios: proprio pochi istanti fa il gruppo ha infatti annunciato una nuova importante acquisizione.

Si tratta di un’acquisizione condotta per rendere il brand più forte su altre piattaforme videoludiche: a differenza di altre operazioni simili, il nuovo team non dovrebbe infatti lavorare a nuove esclusive PS5 (potete richiedere un invito su Amazon per acquistare la console next-gen).

Sony ha infatti annunciato l’acquisizione di Savage Game Studios, un team di sviluppo specializzato nella produzione di giochi mobile fondato da veterani dell’industria e con una grande esperienza nella produzione di titoli importanti su smartphone.

Un’operazione simile a quelle condotte recentemente con Bungie e l’ambiziosa Haven Studios, che servirà a Sony per rafforzare i suoi sforzi nel settore dei giochi live service, sui quali Savage Game Studios si metterà subito al lavoro.

Il Co-CEO del team mobile che da oggi fa ufficialmente parte di PS Studios ha ammesso che si tratta di una grande opportunità, non solo perché Sony rispetta la loro visione su come operare al meglio e avere successo, ma anche e soprattutto perché ciò permetterà loro di accedere al grande catalogo di IP PlayStation.

L’intenzione della casa di PlayStation appare dunque chiara: l’ingresso di Savage Game Studios consentirà di realizzare ben presto possibili spin-off mobile basati su franchise di successo, pur non avendo attualmente dichiarato quali sono i loro prossimi impegni.

Tuttavia, è già stato confermato che gli sviluppatori sono già al lavoro su «un nuovo gioco d’azione live service Tripla A per dispositivi mobili che non è stato ancora annunciato», ma che è ancora troppo presto per svelare ulteriori dettagli.

Hermen Hulst ha comunque voluto rassicurare i fan che questo non cambierà nulla per lo sviluppo dei videogiochi più attesi su console e PC, che continueranno ad avere la priorità, ma tale ingresso permetterà di abbracciare un maggior numero di giocatori e far conoscere loro i franchise più importanti.

Vedremo se PlayStation Studios avrà in mente ulteriori operazioni di mercato da qui fino alla fine dell’anno: secondo alcune indiscrezioni, Sony potrebbe presto mettere le mani su una divisione importante di Square Enix.